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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söken şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söken şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söken şüpheli tutuklandı
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartını söken ve pankarta zarar veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, pankartı sökmesine tepki gösteren vatandaşa, "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" yanıtını verdiği öğrenildi.

  • Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söküp gres yağı süren Ufuk Ö. tutuklandı.
  • Şüpheli, Ankara-Zonguldak Karayolu üzerindeki üst geçitteki pankartı yerinden sökerek aşağıya taşıdı.
  • Jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Ufuk Ö., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söken ve pankarta zarar veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Ankara- Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzergah üzerinde bulunan bir üst geçide Devrek Belediyesi ekiplerince asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pankartı, yerinden söküldü. 

"POLİSİ ARARSIN, HABER VERİRSİN"

Durumu fark eden vatandaşlar o anları amatör kameraya kaydetti. Ufuk Ö. isimli şahıs, yağ sürdüğü pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağıya taşıdı. Bu sırada belediye ekipleri olay yerine gelerek şahsa tepki gösterdi. Bir vatandaşın "Niye söküyorsun sen bunu" şeklinde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" yanıtını verdi. 

Bu sırada telefon ile polisi aradığı öğrenilen kişi, "Kaşınıyorsun sen herhalde değil mi? Sen kimsin, nerelisin. Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" şeklindeki sorularını tekrarladı.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda, pankartı yerinden sökerek üzerine gres yağı sürdüğü tespit edilen şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Ö., hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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