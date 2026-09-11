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Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü
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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Siyah-beyazlıların çok adamla rakip kaleye yüklendiği anlarda Alman kalecisi Alexander Nübel'in yaklaşık 3 dakika boyunca orta sahaya yakın bir mesafede tek başına durması dikkat çekti. Futbolseverler, bu görüntüye ''Yalnızlığın tanımını sorsalar bu fotoğrafı gösteririm'' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK’yi 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirve takibini kararlılıkla devam ettirdi.

NUBEL ORTA SAHADA YALNIZ KALDI

Karşılaşmada skordan çok konuşulan bir diğer an ise siyah-beyazlı ekibin Alman kalecisi Alexander Nübel’in duruşu oldu. Beşiktaş’ın rakip kalede yoğun baskı kurduğu ve oyunu tamamen Erzurumspor FK yarı sahasına yıktığı dakikalarda, tecrübeli eldiven yaklaşık 3 dakika boyunca orta sahaya yakın bir noktada tek başına bekledi.

ESPRİLİ YORUMLARA NEDEN OLDU

Alman kalecinin kalesinden metrelerce uzaklaşıp orta sahada tek başına beklediği o anlar taraftar kameralarına yansırken, kısa sürede viral hale geldi. Futbolseverler yaşanan bu ilginç görüntüye, ''Yalnızlığın tanımını sorsalar bu fotoğrafı gösteririm'' şeklinde esprili yorumlar yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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