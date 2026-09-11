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Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı Haber Videosunu İzle
Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı, "Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı" açıklamasının yankıları sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek yalanladı. Gürlek, "Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok." dedi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Abdullah Öcalan'a İmralı'da özel bir konut inşa edildiği iddialarını yalanladı.
  • AK Partili Şamil Tayyar, Öcalan için İmralı'da 250 metrekare kapalı alanı ve iki katı büyüklüğünde bahçesi olan dubleks bir villa inşa edildiğini açıkladı.
  • Şamil Tayyar, Öcalan'ın henüz villaya yerleşmediğini ancak ihtiyaç halinde villanın ofis şartlarından yararlandığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı " Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı" açıklaması siyaset gündeminde tartışma yarattı. İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin beklenen yanıt geldi.

BAKAN GÜRLEK: ÖCALAN'A ÖZEL KONUT YAPILMA DURUMU YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öcalan’a özel bir konut inşa edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Gürlek, "Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TAYYAR: MEVZUDAN UZUNCA SÜREDİR HABERDARDIK

Öte yandan AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım. Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik. Artık söz hükmünü yitirdi.

"DUBLEKS VİLLA, 250 METREKARE KAPALI ALANI VAR"

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa. 250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış. Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

"ÖCALAN İHTİYAÇ HALİNDE VİLLADAN YARARLANIYOR"

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor. Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor. Doğrusu da bu.

"GÖRÜNÜRLÜK ARTARSA SÜREÇ ENFEKTE BİLE OLABİLİR"

Başından beri aynı fikirdeyim. Çözüm sürecinde Öcalan ne kadar görünür hale gelirse toplumsal reaksiyon o şiddette artar. Hele silahlar bırakılmadan bu görünürlülük artarsa süreç bile enfekte olabilir. Geniş kitleleri ikna etmek daha da zorlaşabilir. Siyasi maliyeti ağırlaşabilir. Bu uyarım, bir kenarda kalsın."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvedat cici:

adalet bakanı doğru diyor ev değil villa çünkü

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Haber YorumlarıKemal TEKINAY:

konu villa ev degil, "EVE GİRMEK İÇİN STATÜ İSTİYOR" Öte yandan Nagehan Alçı, Youtube yayınında şu ifadeleri kullandı: "Bu ev önünde bahçesi olan böyle insani yaşam koşulları sunan bir ev. Bana, benim bilgim bu yönde dedi. O evin içinde yani normal hayatın akışına uygun bir şekilde yaşayabilir Abdullah Öcalan. Ev konforuna sahip yer inşa edildi. Fakat kendisi henüz bu eve girmeyi reddediyor dedi. Peki neden reddediyor diye sordum. Çünkü statü istiyor dedi. alinti HEBERLER,COM

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Haber Yorumlarıvedat cici:

Kemal TEKINAY: yakında yat helikpter uçak da ister

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Haber Yorumlarıahmet oğuz:

İmralı Adası Adalet bakanlığına bağlı değil galiba bakan muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir diyor. Sorumluluk kimde acaba

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