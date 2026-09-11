İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da hazırlanan villanın detayları belli olmaya başladı. AK Partili Şamil Tayyar, adada inşa edilen yerin 250 metrekare kapalı alana ve geniş bir bahçeye sahip dubleks bir villa olduğunu açıkladı.

"MEVZUDAN UZUNCA SÜREDİR HABERDARDIK"

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım. Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik. Artık söz hükmünü yitirdi.

"DUBLEKS VİLLA, 250 METREKARE KAPALI ALANI VAR"

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa. 250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış. Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

"ÖCALAN İHTİYAÇ HALİNDE VİLLADAN YARARLANIYOR"

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor. Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor. Doğrusu da bu.

"GÖRÜNÜRLÜK ARTARSA SÜREÇ ENFEKTE BİLE OLABİLİR"

Başından beri aynı fikirdeyim. Çözüm sürecinde Öcalan ne kadar görünür hale gelirse toplumsal reaksiyon o şiddette artar. Hele silahlar bırakılmadan bu görünürlülük artarsa süreç bile enfekte olabilir. Geniş kitleleri ikna etmek daha da zorlaşabilir. Siyasi maliyeti ağırlaşabilir. Bu uyarım, bir kenarda kalsın."