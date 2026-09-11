'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

Sosyal medya platformlarında yayınladığı hakaret içerikli videonun ardından yeni bir paylaşım yapan otizmli bir genç, "Sakın beni vurdurma reisim" ifadeleriyle Sedat Peker’den özür diledi.

PEKER HEDİYE GÖNDERDİ

Gencin yayınladığı özür videosunu izleyen ve durumunu öğrenen Sedat Peker, otizmli gencin özrünü kabul ederek kendisine hediye gönderilmesini sağladı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.