Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” sözleriyle AK Parti’ye davet ettiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi geleceğine ilişkin kararını açıkladı. AK Parti’ye katılacağı öne sürülen Ünlü, “AK Parti’ye değil YENİ Parti’ye geçiyorum” diyerek tercihini YENİ Parti’den yana kullandı.

ERDOĞAN’IN “KAPIMIZ AÇIK” SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos’ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde cuma namazının ardından kendisini karşılayan CHP’li Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kısa süreli sohbet etmişti.

Ünlü’nün Erdoğan’a, “Marmaris’imize hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?” diye sorması üzerine Erdoğan, “Kapımız açık, eğer gelmek istiyorsan” yanıtını vermişti. Bu diyalogun ardından Ünlü’nün AK Parti’ye geçeceği yönünde kulisler gündeme gelmişti.

“AK PARTİ’YE DEĞİL YENİ PARTİ’YE GEÇİYORUM”

AK Parti’ye katılacağı iddiaları konuşulurken Acar Ünlü, Halk TV canlı yayınında siyasi kararını açıkladı. Ünlü, “AK Parti’ye değil YENİ Parti’ye geçiyorum” dedi.

Ünlü’nün YENİ Parti’ye katılımı için 12 Eylül Cumartesi günü Marmaris’te tören düzenleneceği bildirildi. Bazı kaynaklarda tören saatinin 16.30 olacağı aktarıldı.

MUĞLA’DA YENİ PARTİ’YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 6’YA ÇIKACAK

Acar Ünlü’nün katılımıyla Muğla’da YENİ Parti’ye geçen ilçe belediye başkanı sayısının 6’ya çıkması bekleniyor. Daha önce Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan YENİ Parti saflarına katılmıştı.