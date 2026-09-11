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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı ziyarette, Erdoğan'ın Mısırlı yıldız Muhammed Salah hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Salah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmayı istediği, Erdoğan'ın da Mısırlı yıldızı görüşmeye davet ettiği belirtildi. Görüşmenin Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetiminin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdiği ziyaretten futbol dünyasını heyecanlandıran bir detay ortaya çıktı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALAH'I SORDU

Dolmabahçe’deki görüşmede futbola olan yakın ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bordo-mavili ekibin Mısırlı dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah’ı sordu.

''EN KISA SÜREDE AĞIRLAYALIM''

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldızın kendisiyle tanışmayı çok istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Bu talep üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, buluşmanın en kısa sürede gerçekleşmesi için kurmaylarına talimat verdiği belirtildi. Programlardaki takvim yoğunluğuna göre ayarlanacak olan buluşmanın, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi planlanıyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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