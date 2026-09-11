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Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
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Ankara'da bir düğün konvoyundaki gelin arabasının arkasına yazılan "Hizmetçim geliyor" ifadesi aileler arasında meydan kavgasına dönüştü. Yazıya öfkelenen kayınpederin damada saldırdığı, çıkan arbedede damadın hastanelik olduğu iddia edildi.

Ankara'da gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin arabasının arkasına yazılan esprili not, iki aileyi karşı karşıya getirdi. Araç arkasındaki "Hizmetçim geliyor" yazısını gören gelinin babası, duruma sert tepki gösterdi.

KAYINPEDER DAMADA SALDIRDI

İddiaya göre yazıyı görünce sinir krizine giren kayınpeder ile damat arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Gelin tarafının da dahil olduğu iddia edilen kavgada darp edilen damat, hastaneye kaldırıldı.

İşte olay çıkaran o yazı; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Ellerine sağlık o babanın

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