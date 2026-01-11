İstanbul okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da yarın okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul Hava Durumu Raporu: Megakentte Kar Yağışı ve Sert Rüzgar Alarmı

İstanbul, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, megakentte beş gün boyunca kış koşulları en sert haliyle hissedilecek. 12 Ocak Pazartesi günü haftaya çok bulutlu ve soğuk bir havayla başlayacak olan İstanbul'da, öğleden sonra Avrupa Yakası'ndan başlayarak karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 1 derece, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 96 seviyelerinde olması, hissedilen soğuğu dondurucu bir noktaya taşıyacaktır.

13 Ocak Salı günü, soğuk hava dalgasının derinleşmesiyle birlikte yağışların şehir genelinde yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve boğaz hattında kar örtüsünün oluşması beklenmektedir. Kuzeyden esecek olan sert rüzgarın saatte 25-30 kilometre hıza ulaşması, tipi oluşumuna ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte viyadüklerde ve ara sokaklarda gizli buzlanma riski artacaktır. İstanbul'un geçmiş verilerine bakıldığında Ocak ayı ortalarında kaydedilen eksi uç sıcaklıklar hatırlatılarak, bu sistemin de ciddi bir soğuma getireceği vurgulanmaktadır.

14 ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi, ancak dondurucu ayazın şiddetlenmesi bekleniyor. Gökyüzü yer yer parçalı bulutlu olsa da kuzeyli rüzgarlar nedeniyle termometrelerin gündüz dahi 2-3 derecenin üzerine çıkamayacağı tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu sistem boyunca İstanbulluların özellikle toplu taşımayı tercih etmeleri, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları hayati önem taşımaktadır. İstanbul Valiliği ve AKOM'un karla mücadele ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu, yaşanabilecek buzlanmalara karşı ana arterlerde tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirilmiştir.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM yarın sabah 06.00 itibariyle kentte kar yağışının başlayacağını duyurdu. AKOM'dan bugün için yapılan uyarıda, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi. Yarın hava sıcaklığının en fazla 3 en düşük 0 derece olması, yağış miktarının ise 10-20 cm arasında olması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Son yılların en şiddetli fırtınası gece boyunca Türkiye'yi etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı. Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakması ve sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.

EĞİTİME ARA VERİLMESİ GÜNDEME GELEBİLİR

MGM, internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 55 il için uyarıda bulunurken, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de kar yağışı beklenildiğine dikkat çekti. Uyarıların ardından gözler, valilik tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum öğrenciler için kesintisiz şekilde 4 günlük tatil şansı doğuracak

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLMELİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Pazartesi günü için okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur. " diyerek uyarıda bulundu.

"14 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi; "Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. İstanbul'da etkilenecek. İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun."