İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

17 Aralık sabahı İstanbul güne endişeyle uyandı. Kentin birçok noktasında hissedilen kısa süreli sarsıntı, vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, "Deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşanan hareketliliğin nedenine dair net bilgi almak isteyen İstanbullular, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

17 Aralık sabahı İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Farklı ilçelerden art arda yapılan "sarsıntı oldu" paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar son deprem kayıtlarını incelemeye başladı. İstanbul'da gerçekten bir sismik hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken, gözler konuyla ilgili net bilgi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmî açıklamalara çevrildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 17 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke geneline yayılan hassas ölçüm istasyonları aracılığıyla kaydedilen yer hareketleri saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranı üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Gelişmiş izleme altyapısı sayesinde en küçük titreşimler dahi kayıt altına alınırken, Kandilli verileri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 17 Aralık tarihli son depremler tablosunda; gerçekleşen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat kesintisiz yürütülen izleme çalışmaları kapsamında doğrulanan veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, düzenli bilgilendirmelerle bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlarken, vatandaşlara yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri çağrısını yineliyor.

17 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, şehir genelinde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen hafif titreşimlerin ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası gözler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılabildiğine dikkat çekerek, güncel durumun yalnızca resmî veriler üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
