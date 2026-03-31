İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 31 Mart-1 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

31 Mart 2026 tarihinde Cihangir Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

31 Mart 2026 tarihinde Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Sokak’ta, saat 00.01 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Kocatepe Mahallesi 2. Sokak ve 20. Sokak’ta, saat 08.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine aynı gün Altıntepsi Mahallesi Fevzi Paşa Sokak, Gazi Osman Paşa Sokak ve Gün Işığı Sokak’ta, saat 11.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

31 Mart 2026 tarihinde 100. Yıl Mahallesi’nde 2163, 2198, 2199, 2200, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233. sokaklar ile Fetih Sokak, Mustafa Kemal Sokak ve Veysel Karani Sokak’ta, saat 00.01 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Mahmutbey Mahallesi’nde, saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine aynı gün 15 Temmuz Mahallesi’nde 1432, 1433, 1434, 1436, 1438, 1439, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 1498, 1507. sokaklar ile Bahar Sokak, Cami Yolu Sokak, Gülbahar Sokak ve Koçman Sokak’ta, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatlerde Bağlar Mahallesi’nde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 ve 19. sokaklar ile Mehmet Akif Sokak, Osman Paşa Sokak ve Yavuz Sultan Selim Sokak’ta da TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Kemalpaşa Mahallesi 1920. Sokak’ta, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

31 Mart 2026 tarihinde Altınşehir Mahallesi Eşref Sokak’ta, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Ziya Gökalp Mahallesi’nde Dağhan Sokak, Dağçiçeği Sokak, Feza Sokak, Karaduman Sokak, Karşıyaka Sokak ve Yenice Sokak ile Şahintepe Mahallesi’nde Ersin Sokak, Laleli Sokak ve Sevinç Sokak’ta, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine aynı gün Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde Günbatımı Sokak, Kasırga Sokak, Rüzgâr Sokak, Samyeli Sokak ve Şelale Sokak’ta, saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde, saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

31 Mart 2026 tarihinde Yenibosna Merkez Mahallesi Yalçın Koreş Sokak ve Çınar Sokak’ta, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

31 Mart 2026 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi 99. Sokak ile Nine Hatun Mahallesi 107. Sokak’ta, saat 00.01 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

31 Mart 2026 tarihinde İstiklal Mahallesi’nde, saat 09.00 ile 17.10 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Battalgazi Mahallesi 306. Sokak ve Küme Evler ile Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine aynı gün Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1612, 1613, 1614 ve 1615. sokaklarda, saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

31 Mart 2026 tarihinde Molla Gürani Mahallesi’nde Bezmialem Sokak, Dr. Ahmetpaşa Sokak, Gureba Hastanesi Sokak, Mürettip Sokak, Oğuz Kaan Çıkmazı, Ördek Kasap Çıkmazı ve İbrahim Müteferrika Sokak ile Topkapı Mahallesi Gureba Hastanesi Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Cankurtaran Mahallesi Tayahatun Sokak ile Hocapaşa Mahallesi’nde Darüssaade Sokak, Ebussuud Sokak, Erdoğan Sokak, Tayahatun Sokak ve İstasyon Arkası Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine aynı gün Hırka i Şerif Mahallesi’nde Ahşap Minare Sokak, Dersiam Sokak, Eski Alipaşa Sokak, Kabakulak Sokak, Nakkaş Levni Sokak ve İzzetağa Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte Akşemsettin Mahallesi’nde Adnan Menderes Vatan Caddesi, Akdeniz Sokak, Hakperest Sokak, Hakperest Aralığı, Halıcılar Sokak, Hissedar Sokak, Vatandaş Sokak, Yaran Sokak, Öksüzce Hatip Sokak, Öksüzler Sokak, İkiz Kardeşler Sokak ve Şair Fuzuli Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Yedikule Mahallesi Hacı Evhaddin Sokak ve Yedikule Sokak’ta, saat 09.30 ile 16.30 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan unsurların yenilenmesine yönelik yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Küçükçekmece

31 Mart 2026 tarihinde Atakent Mahallesi’nde 219, 240 ve 241. sokaklar ile Turgut Özal Sokak’ta, Halkalı Merkez Mahallesi’nde ise 1. Posta Sokak ve Turgut Özal Sokak’ta, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Gültepe Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan geniş bir alanda, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine aynı gün Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Kanarya, Kemalpaşa, Mehmet Akif, Sultan Murat ve Yeni Mahalle mahallelerinde birçok sokak ve caddede, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca İstasyon Mahallesi’nde 1424, 1425, 1426, 1427, 1431, 1432 ve 1434. sokaklar ile 2. Mevlana Sokak, 2. Ufuk Sokak, Halkalı İstasyon Sokak, Kömürcü Yolu, Ordu Sokak, Şafak Sokak ve Şimşir Sokak’ta, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Halkalı Merkez Mahallesi’nde de çok sayıda sokak ve caddede, saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Atakent Mahallesi ile Atatürk Mahallesi’nin bazı sokaklarında da yine saat 01.00 ile 06.00 arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Silivri

31 Mart 2026 tarihinde Fevzipaşa Mahallesi Gölet Caddesi’nde, saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Büyük Sinekli Mahallesi ile Küçük Sinekli Mahallesi’nde çok sayıda sokakta, saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine aynı gün Yeni Mahalle’de 23 Aralık Sokak, 29 Ekim Sokak, 30 Ağustos Sokak, Aksa Sokak, Anafartalar Sokak, Aytaç Sokak, Fetih Sokak, Fide Sokak, Gazi Sokak, Hekim Sokak, Kaya Boğaz Sokak, Kubilay Sokak, Lalecik Sokak, Malazgirt Sokak, Menemen Sokak, Menzil Sokak, Muazzizbey Sokak, Plevne Sokak, Sarıkamış Sokak, Savaş Sokak, Semerci Sokak, Yakup Özerel Sokak, Yaprak Sokak, İmece Sokak, Şebboy Sokak ve Şeyh Şamil Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Ortaköy Mahallesi’nde Bakanlar Sokak, Cengizhan Sokak, Cömerttürk Sokak, Halat Sokak, Kabil Sokak, Sokullu Sokak, Toksöz Sokak, İlkadım Sokak ve İncesu Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca

31 Mart 2026 tarihinde Ovayenice Mahallesi’nde Bayraktar Sokak, Doğa Sokak, Düz Yol, Dirlik Çıkmazı, Tepe Çayır Sokak ve Çatalca Sokak’ta, saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.