İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 31 Ağustos 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Gökhan Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Taşoluk Mahallesi, Efser, Farabi ve İlham sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ömerli Mahallesi'nde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek deplase işlemleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Anadolu Mahallesi'nde Muzaffer ve Necip Fazıl sokakları ile Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde Ayşıl, Fatih ve Necip Fazıl sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yatırım ve diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek deplase işlemleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı çalışma kapsamında Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi, Han Sokak da kesintiden etkilenecektir.

AVCILAR

Ambarlı Mahallesi, Bilge Sokak ile Cihangir Mahallesi, Reşitpaşa Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

Zafer Mahallesi, Damla Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 ile 19.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde 1., 2., 3., Ayçiçeği, Boğazköy ve Kamelya sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEŞİKTAŞ

Ulus Mahallesi, Kelaynak Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.00 ile 16.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Konaklar Mahallesi, Şebboy Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Konaklar Mahallesi'nde Büyükdere, Güneş, Ladin ve Org. İzzettin Aksalur sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Fatih Mahallesi'nde Adnan Kahveci, Akarsu, Akasya, Altın, Aliefendioğlu, Arıkent Sitesi, Açelya 3, Barbaros 2, Bağlar 2, Begonya 1, Boğaziçi, Buse, Cengiz Topel, Cevher, D 100 Karayolu, Dilek, Erciyes 1, Esin, Ezgi, Fatih Namık Kemal, Feda, Gül 2, Hakan 1, Halide Edip Adıvar, Hamza Pınar, Hazerfen, Işıl, Kaktüs 2, Kanarya, Kaptan, Konak, Melis, Nalan, Nasrettin Hoca, Nur 2, Ortatepe, Piri Reis 1, Salkım, Sait Faik Abasıyanık, Seher, Taşköprü, Ufuk, Umutreis, Veysel Karani, Yahya Çavuş, Yalçın, Zümrüt, Çanakkale Şehitleri, Örnek, Üzüm, İzmir ve Şerbet sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Celaliye Mahallesi'nde Akdeniz, Egeli, Finike, Kapadokya, Tunçaslan, Tuğra, Yalıkavak, Çamlıçeşme ve Şile sokakları ile Kamiloba Mahallesi'nde Ayvaz 1 ve Çakıl Yolu sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı çalışma kapsamında Çatalca ilçesi Ovayenice Mahallesi, Duru Sokak da kesintiden etkilenecektir.

ESENYURT

Yunus Emre Mahallesi'nde 374. Sokak ve Kemal Paşa Sokak, İncirtepe Mahallesi'nde 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248. ve 249. sokaklar ile Atalay, Kemal Paşa, Turgut Özal ve İnönü sokakları, ayrıca İnönü Mahallesi'nde Kemal Paşa Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1853., 1854., 1927., 1928. ve Ufuk sokakları ile Mehterçeşme Mahallesi'nde 1928. Sokak ve Ufuk Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

EYÜPSULTAN

Akşemsettin Mahallesi, Han Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yatırım ve diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek deplase işlemleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇATALCA

Ovayenice Mahallesi, Duru Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARIYER

Büyükdere Mahallesi'nde Alsit Villaları, Topçubaşı Bağlar Sokak ve Hançerli Çavuş Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükdere Mahallesi'nde Beyzade Çıkmazı, Büyüktepe, Canfes, Dede Korkut, Dede Korkut Aralığı, Dekor Çıkmazı, Efsane Çıkmazı, Ekserci, Fırıncılar, Fıstıksuyu, Gözde Çıkmazı, Gülmez Hasan, Güzel Umut Çıkmazı, Hançerli Çavuş, Işıl Çıkmazı, Kalfa, Kasırga, Kılcı, Kuşburnu Çıkmazı, Kireçci Çıkmazı, Lokanta, Ocak Çıkmazı, Sefaret Yanı, Sevimli, Topçu Karakol, Topçubaşı Bağlar, Uzunselvi, Yazıcı, Çavuşoğlu, Çoban Kızı, Çubukçu ve İpek Çıkmazı sokakları ile Kocataş Mahallesi, Günaydın Sokak çevresinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükdere Mahallesi'nde Doruk Çıkmazı, Neşeli Çıkmazı, Topçubaşı Bağlar ve Çalışkan sokakları ile Merkez Mahallesi'nde Altındağ, Birben, Cebeci Çıkmazı, Davet, Demet Çıkmazı, Küme Çıkmazı, Kütüphane Çıkmazı, Mayıs Çıkmazı, Mesken Çıkmazı, Mete Çıkmazı, Muhacir, Misket, Valide, Yemin, Yurt Çıkmazı, Zaman Çıkmazı, Zigana, Çalışkan ve İkizdere Çıkmazı sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Emirgan Mahallesi'nde Karanfil ve Posta Yolu sokakları ile Reşitpaşa Mahallesi'nde Akşam Sefası, Altın Çıkmazı, Beyaz Gül, Boru Çiçeği Çıkmazı, Cengiz Topel, Doğan, Doğanevler, Esengül, Gürsel, Girneli, Hacı, Hacılar Çıkmazı, Has Bahçe, Hasan Tahsin, Hava Pilot Cengiz Topel Çıkmazı, Kıbrıs, Kocatepe, Kumoğlu, Kutu Çıkmazı, Mareşal, Mavi Lale Çıkmazı, Menevşe, Muhtarlar, Posta Yolu, Reşitpaşa Bilinmeyen, Reşitpaşa Cami, Yapıncak Çıkmazı, Çörekotu ve İsmail Özgen sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükdere Mahallesi'nde Asmalı Yalı, Büyükbayır, Canfes, Danişment, Dede Korkut, Dolunay Çıkmazı, Ebabil Çıkmazı, Ekserci, Gözcü, Gülmez Hasan, Kahkaha Çiçeği Çıkmazı, Kasırga, Kılcı, Merdiven Çıkmazı, Merve Çıkmazı, Piyasa, Topçu Karakol, Topçubaşı Bağlar, Çayırbaşı ve Şaraphane sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ferahevler Mahallesi'nde Adnan Kahveci, Aslan, Avşar, Camgüzeli, Coşkun, Civanperçemi, Demircioğlu, Fidan, Gül Çiçeği, Kaymak, Mandalina, Mantar, Menekşe Yolu, Meral, Mor Salkım, Muammer, Neşe, Süs Bitkisi, Taş Ocakları, Uslu, Vatan, Yenidünya, Zafer, Zerafet, Çakır, Çayır alan, Çetin, Öz Mutlu, Şahin ve Şakayık sokaklarında 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.