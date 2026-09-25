İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

Bağcılar ilçesinde 26 Eylül 2026 Cumartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması ve önleyici bakım nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden Bağlar Mahallesi'nde 35, 36, 37, 38 ve 39. sokaklar ile Atatürk Sokak, Hürriyet Mahallesi'nde ise 115, 116, 117, 121, 123, 125, 127, 128, 133, 134, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74. sokaklar ile Atatürk ve Menderes sokakları etkilenecek.

Yenimahalle Mahallesi'nde 1540, 1545 ve Dökümcüler sokaklarda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Yenimahalle Mahallesi'ndeki 1578 ve Ahmet Kabaklı sokaklarda da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım, SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden 1735. Sokak ile Alpay, Funda, Satin, Yiğitalp ve İstiklal sokakları etkilenecek.

Şamlar Mahallesi'nde ise 2842. Sokak, Funda, Gonca, Gülce Çıkmazı, Güleç Çıkmazı, Koşar Çıkmazı, Parıltı Çıkmazı, Tuğçe, Ziyaret, Çanakkale Şehitleri, Özgüven, İstiklal ve İzci sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aynı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinin Adnan Kahveci Mahallesi'nde Uygur Sokak ile Dereağzı Mahallesi'nde Abanoz, Amiral, Halaskargazi ve İnönü sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Yakuplu Mahallesi'nde 202, 204, 208, 59, 61, 63, 65 ve 67. sokaklar ile Geçit, Haramidere, Hürriyet ve Yakuplu sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenler

Esenler ilçesinin Nine Hatun Mahallesi'nde 26 Eylül 2026 Cumartesi günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Güngören

Güngören ilçesinin Merkez Mahallesi'nde Bayrampaşa, Gören, Sokullu Mehmet Paşa ve Zübeyde Hanım sokaklarında 09.00 ile 13.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Merkez Mahallesi ve Sanayi Mahallesi'ndeki Asalet Sokak'ta 10.00 ile 14.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Sanayi Mahallesi'nde Atatürk, Kurşunlu, Saadet, Sancak ve Tekin sokaklarında ise 11.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.