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Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı

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Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı
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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 kadınlar futbolu U20 finalinde Venezuela, normal süresi 1-1 biten maçta Şili'yi penaltılarla 4-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Karşılaşmanın ardından Venezuelalı futbolcuların kutlamaları sırasında iki takım oyuncuları arasında itişme ve yumruklaşmaya varan arbede çıktı.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 kadınlar futbolu U20 finalinde Venezuela ile Şili karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından ise saha bir anda karıştı.

Şili, 49. dakikada Antonella Martínez'in golüyle öne geçti. Venezuela ise 90+1. dakikada Karla Alfonzo'nun penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele penaltı atışlarına taşındı.

ALTIN MADALYA VENEZUELA'NIN

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Venezuela, finali kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Ancak maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananlar finalin önüne geçti.

KUTLAMALAR SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Venezuelalı futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada iki takım arasında gerginlik çıktı. Saha ortasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken oyuncular arasında itişme, bağırışma ve yumruklaşmaya varan arbede yaşandı. Şili'nin turnuvada daha önce oynadığı Uruguay karşılaşmasında da iki takım oyuncuları arasında saha içinde gerginlik yaşanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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