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Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?

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Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız? Haber Videosunu İzle
Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?
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Aydın’da Gonca Sara’nın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından adliye önünde tansiyon yükseldi. Kazanın ardından tutuklanan sürücü Ferhat T. cezaevine götürülürken, babası oğlunu görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Öfkeli baba, “Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?” diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Aydın’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gonca Sara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ferhat T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin babası ise oğlunun adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü alan gazetecilere tepki göstererek, “Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?” diye çıkıştı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI 

Aydın’da meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından adliye önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Sara’ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sara, kaldırıldığı Aydın Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan Ferhat T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin eşliğinde adliyeden çıkarılan Ferhat T.’nin polis aracına bindirildiği sırada rahat tavırları dikkat çekti.

BABASINDAN GAZETECİLERE TEPKİ

Bu sırada adliye bahçesinde bekleyen şüphelinin babası, oğlunu görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilerin üzerine doğru yürüyen baba, el kol hareketleri yaparak, “Niye çekiyorsunuz fotoğrafını? Ne yapmış bu adam, hasta mısınız, nesiniz?” diye bağırdı.

Polis ekipleri araya girerek öfkeli babayı uzaklaştırırken, baba tepkisini sürdürmeye devam etti. Tutuklanan Ferhat T. ise polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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