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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için resmi açıklama

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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için resmi açıklama
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Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye dönebileceği belirtilirken, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia ediliyordu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in transfer edileceği iddialarını yalanladı.
  • Adalı, stoper hattı için mevcut kadroyla idare edileceğini ve Salih ile Orkun'u yedekleyecek bir oyuncu almayı düşündüklerini belirtti.
  • Adalı, şampiyonluk gelmeden oyuncular için yapılacak her türlü teklife kapalı olduklarını ve Beşiktaş'ta satılacak futbolcu bulunmadığını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, son günlerde adı siyah-beyazlılar ve Trabzonspor ile anılan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in transfer iddialarına açıklık getirdi. Adalı, oyuncunun yeniden transfer edileceğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.

''BİZİ ÖNE SÜRÜYORLAR''

Gedson Fernandes transferinin söz konusu olmadığını ve hedeflerinin farklı alanlarda olduğunu belirten Serdal Adalı, "Hocamız, stoper hattı için bu yaz döneminde mevcut kadroyla idare edeceğini söyledi. Bizler Salih ve Orkun'u yedekleyecek bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Gedson Fernandes kesinlikle gündemimizde yer almıyor; fiyat artırmak amacıyla bizim adımızı öne sürüyorlar." dedi. 

''BEŞİKTAŞ'TA SATILACAK FUTBOLCU YOK''

Siyah-beyazlı takımın bu sezona tek bir hedefle girdiğini vurgulayan Adalı, kadrodaki isimlere gelecek tekliflere kapılarının kapalı olduğunu söyleyerek, "Şartlar ne olursa olsun bu takımı şampiyonluk yolunda başarılı olması için kurduk. Yeni bir yıldıza ihtiyacımız yok, tek derdimiz şampiyon olmak. Beşiktaş'ta satılacak kimse bulunmuyor. Şampiyonluk gelmeden oyuncularımız için yapılacak her türlü teklife kapalıyız." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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