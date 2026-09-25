Putin: Ukrayna seçimlere saldırmasaydı müzakerelere başlayacaktık! Avrupa'ya da mesaj verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında, "Eğer Ukrayna, Rusya seçimlerine saldırmasaydı seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu. Kültürler arası diyaloğun önemine vurgu yapan Putin, Rusya'nın dünyadaki tüm kültürlerle işbirliğine açık olduğunun altını çizdi. Rus lider, birçok ülkeden temsilcinin katılım gösterdiği forumun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya cevabında, kendilerinin Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu ancak Ukrayna tarafının müzakere sürecini baltaladığını öne sürdü.

Putin, "Seçimlerden birkaç hafta önce Ukrayna tarafı bizimle müzakerelere yeniden başlamaya açık olduğunu açıkladı. Biz de Devlet Duması seçimleri öncesinde bunun gerçekleşemeyeceğini ancak seçimlerin ardından hazır olacağımızı söylemiştik. Ancak son zamanlarda yaşananları herkes görüyor. Seçim gününde yani 19-20 Eylül gecesi Moskova'ya büyük bir saldırı yapıldı. Bin 600'den fazla insansız hava aracı (İHA) neredeyse Moskova'nın içine kadar girdi. Seçim merkezlerine saldırılar düzenledi. Eğer Ukrayna, Rusya seçimlerine saldırmasaydı seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk" dedi.

"MİSİLLEMELERİMİZ O KADAR GÜÇLÜ Kİ ATEŞKESİ GÜNDEME GETİRİYORLAR"

Ukrayna tarafından kendilerine yönelik yapılan İHA saldırılarına güçlü bir karşılık verdiklerini savunan Putin, "Onlara her noktada karşılık verdik. Rus ordusunun misillemeleri o kadar güçlü ve yıkıcı oldu ki şu an ateşkes konusunu gündeme getiriyorlar, petrol ve enerji tesislerini hedef almayacaklarını ve karşılıklı olarak saldırıları durdurabileceklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna'ya yönelik misillemelerine ilişkin, "Onların 'Geran' insansız hava araçlarına karşı koyacak güçleri yok" dedi.

Putin ayrıca, Ukrayna tarafının büyük Rus alışveriş platformlarının depolarına yaptığı saldırıları "amaçsız" olarak nitelendirirken, Ukrayna'nın Karadeniz'de yabancı bayraklı 100'den fazla gemiye saldırdığını da hatırlattı.

"MÜZAKERE ÖNERİSİ ELBETTE MASADA"

Tüm yaşananlara rağmen Ukrayna ile müzakere masasına tekrar oturabileceklerini belirten Putin, "Müzakerelerin yeniden başlaması önerisi elbette masada. Ancak tüm yaptıklarından sonra ne yapmamız gerektiğini de dikkatlice hesaplamamız gerekir. Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir" diye konuştu.

AVRUPA'YA MESAJ: GERİLİMİ TIRMANDIRMA NİYETİMİZ YOK

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'yı kendilerine karşı kullandığını vurgulayan Putin ayrıca, Rusya'nın AB ülkelerine saldıracağı gibi provokatif söylemlerde bulunulduğunu hatırlatarak, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Avrupa'ya karşı herhangi bir askeri harekata başlamıyoruz. Kim ne söylerse söylesin, Avrupa ile gerilimi tırmandırma niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı