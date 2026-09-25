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Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı

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Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
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Yunanistan'da yaklaşık 100 bin yedek askere gönderilen "Özel Sevk Belgesi" mesajları ülkede kısa süreli seferberlik paniğine neden oldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yeniden gündemde olduğu dönemde gönderilen mesajlar ülkeyi ayağa kaldırırken, Yunan Genelkurmay Başkanlığı bunun bir seferberlik çağrısı olmadığını açıkladı.

  • Yunanistan'da cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gönderilen bildirimlerde yedek askerlere "Özel Sevk Belgesi" bulunduğu bilgisi verildi.
  • Yunan Genelkurmay Başkanlığı, gönderilen Özel Sevk Belgelerinin yedek askerlerin adres, yaş, uzmanlık ve diğer askeri bilgilerinin güncellenmesi amacıyla hazırlandığını duyurdu.
  • Yunanistan, "Ajanda 2030" kapsamında 2030'a kadar 150 bin aktif yedek askerden oluşan bir yapı kurmayı hedefliyor.

Yunanistan'da cep telefonlarına ve elektronik posta adreslerine gönderilen bildirimlerde yedek askerlere "Özel Sevk Belgesi" bulunduğuna ilişkin bilgi verildi. Mesajların çok sayıda kişiye aynı dönemde ulaşması üzerine ülkede yeni bir seferberlik hazırlığı yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak askeri makamlar, işlemin yedek askerlerin bilgilerinin güncellenmesi amacı taşıdığını bildirdi.

YUNAN MAKAMLARINDAN "SEFERBERLİK DEĞİL" AÇIKLAMASI

Yunan Genelkurmay Başkanlığı, gönderilen Özel Sevk Belgelerinin yedek askerlerin adres, yaş, uzmanlık ve diğer askeri bilgilerinin güncellenmesi kapsamında hazırlandığını duyurdu. Belgelerin gönderilmesi, kişilerin hemen birliğe çağrılacağı veya ülkede seferberlik ilan edildiği anlamına gelmiyor.

ATİNA'NIN HEDEFİ 2030'A KADAR 150 BİN AKTİF YEDEK ASKER

Mesajların gönderilmesi, Yunanistan'ın "Ajanda 2030" kapsamında yürüttüğü yedek asker reformunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Atina yönetimi, 2030'a kadar 150 bin aktif yedek askerden oluşan daha organize bir yapı kurmayı hedefliyor.

Yeni sistemde yedek askerlerin yalnızca kayıt altında tutulması yerine belirli birliklerle eşleştirilmesi, eğitimlerinin yenilenmesi ve ihtiyaç halinde daha kısa sürede göreve hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı da reform kapsamında yedek askerlerin önceden belirli birliklere atanmasını ve gerektiğinde öncelikli olarak göreve çağrılmasını öngören yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

ÜÇ YENİ ÖZEL OPERASYON BİRLİĞİ KURULDU

Reform kapsamında Yunanistan'ın Attika, Orta Makedonya ve Kuzey Evros bölgelerinde üç yeni özel operasyon birimi kuruldu. Yunanistan Savunma Bakanlığı, bu birliklerden ikisinin tamamen yedek askerlerle oluşturulacağını açıkladı.

YAŞ SINIRI 60’A ÇIKARILDI

Reform kapsamında yedek askerlerin sistemde tutulduğu yaş sınırında da değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle sıradan yedek askerlerin yedeklik statüsünde kalabileceği yaş 60'a çıkarıldı. Yunanistan'ın yeni yedek asker sisteminde daha uzun süre görev yapabilecek, belirli birliklere atanmış ve düzenli eğitimlerden geçen bir rezerv kuvvet oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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