İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 24 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bakırköy

Merkez, Cevizlik mahallesi Ebuziya sokak ile Şenlikköy mahallesi Acar, Avcılar, Günyüzü, Yamaç, Yeşilköy, Çatal ve Çatal Çıkmazı sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Sakızağacı mahallesi Taşhan ve İstanbul sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Cevizlik mahallesi İstanbul sokak, Yeşilköy mahallesi Ahmet Taner Kışlalı sokak ile Zuhuratbaba mahallesi Akatlar, Bilginler, Demirkapı, Hüdaverdi, Karabal, Leventler, Resneli, Türkiş, Vankulu, Yavuzevler Mektep, Yüce Tarla, Zümrüt Bahçe, Çamlık Çeşme ve Ünaldı sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Ataköy 3, 4 ve 11. Kısım mahallesi Ak Mescit ve Zuhuratbaba sokak, Osmaniye mahallesi Aksu Osmaniye Yolu sokak, Yeşilköy mahallesi Ahmet Taner Kışlalı sokak ile Zuhuratbaba mahallesi Ak Mescit, Aydınlar, Demirkapı, Kubilay, Tamburacı Osman, Vankulu, Yeni İncirli Yolu, Yüce Tarla ve Zuhuratbaba sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Ataköy 7, 8, 9 ve 10. Kısım mahallesi Hanımeli Çiçeği ve Karanfil sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Ataköy 7, 8, 9 ve 10. Kısım mahallesi Hanımeli Çiçeği ve Manolya sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Ataköy 7, 8, 9 ve 10. Kısım mahallesi Küçük Nergis, Manolya, Nilüfer, Palmiye ve Uğur Mumcu sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Yeşilköy mahallesi Ahmet Taner Kışlalı, Bıldırcın, Doğruyol, Dört Kardeşler, Güvercin, Hamdullah Suphi Tanröver, Hilmi Naili, Kale, Köse Raif Paşa, Orhan Gazi, Sübyan Mektebi, Çekmece ve Ümran sokakları ile Zeytinburnu ilçesi Merkez, Seyitnizam mahallesi Ambarlar sokağında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bağcılar

Evren mahallesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bağlar mahallesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, 15 Temmuz mahallesi 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1480, 1481, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1491, 1492 ve Cami Yolu sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Fevzi Çakmak mahallesi 2103 ve Osman Gazi sokak ile Esenler ilçesi Merkez, Oruçreis mahallesi 633. sokak ve Tuna mahallesi 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 666/1 Çıkmaz, 667, 668, 681, Mahmutbey, Osman Gazi, Sakarya ve Tuna sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, 15 Temmuz mahallesi 1427, 1448 ve İstiklal sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, 15 Temmuz mahallesi 1448, 1450, 1451 ve 1460. sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Sancaktepe mahallesi 897. sokak ile Yavuz Selim mahallesi Birlik sokağında saat 10.00 ile 13.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beylikdüzü

Merkez, Yakuplu mahallesi 186, 188, 194, Haramidere, Sancaktar ve Yakuplu sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sarıyer

Merkez, Yeniköy mahallesi Altınordu, Gündüz, Güner, Halim, Harun, Hatıra, Karadeniz, Nar Çiçeği, Nuri Paşa ve İmren sokak ile İstinye mahallesi Kar Çiçeği, Nuri Paşa ve İdeal sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Garipçe mahallesinde saat 09.00 ile 18.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Reşitpaşa mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Merkez, Emirgan mahallesi Emirgan Koru ve Şirin sokak ile Reşitpaşa mahallesi Bayram, Bostancı, Emirgan Koru, Palmiye, Papatyam, Posta Yolu, Salihbey, Sezaibey, Tuncay Artun, Özbahar ve Şirin sokaklarında saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Maslak mahallesi ile Şişli ilçesi Maslak mahallesinde saat 19.00 ile 23.00 arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.