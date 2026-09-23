Kastamonu İnebolu'da çıkan yangında 11 ev yandı, hasar havadan görüntülendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan ve 11 evin yandığı köy, yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan hasar havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. Ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 11 ev yandı. Yangında samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi yapılar da küle döndü. Ayrıca köy mezarlığında bulunan bazı mezarlar da zarar gördü.

Yanan evlerden geriye ise taş ve kül yığınları kaldı. Köyde oluşan hasar havadan görüntülendi. Yanan evlerin arasında zarar görmeden kurtarılan bir ev ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı