Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından bir basın açıklaması yapan Zelenski, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyledi.

“ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ 1 MİLYAR DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYA KARAR VERDİK”

Zelenski, “Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik” dedi.

RUSYA İLE BARIŞ MÜZAKERELERİ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Görüşülen diğer konunun Rusya ile yürütülen müzakereler olduğunu söyleyen Zelenski, "Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik” dedi.

“ÇOK GÜÇLÜ BİR ORTAKLIK POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ”

Zelenski, sözlerine şu şekilde devam etti: “Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi" dedi.