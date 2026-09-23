Manifest kurucusu Tolga Akış'ın kan, idrar, saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

“Manifest” grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testi negatif çıktı. Akış'tan alınan kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edildi.

Kamuoyunda “Manifest” olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Akış'tan Adli Tıp Kurumu tarafından kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Böylece Akış'ın uyuşturucu testi negatif sonuçlandı.

28 AĞUSTOS'TA TUTUKLANDI

Tolga Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor. Akış, 28 Ağustos'ta “müstehcenlik” suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı