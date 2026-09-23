Haberler

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alışveriş sırasında bir kuyumcuya gelen 200 TL'lik banknotun üzerindeki sitem dolu mesaj görenleri şaşırttı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden bir kadın, hedef aldığı kişinin telefon numarasını ve ağır ifadelerini kağıt paranın üzerine yazarak intikam almaya çalıştı.

Alışveriş sırasında kuyumcuya gelen 200 TL'lik banknotun üzerindeki sitem dolu mesaj şaşkınlık yarattı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden bir kadın, hedef aldığı kişinin telefon numarasını ve sitem dolu ifadelerini kağıt paranın üzerine yazarak tedavüle soktu.

KUYUMCUDA ORTAYA ÇIKTI

İntikam amacıyla yazıldığı anlaşılan not, bir müşterinin kuyumcuda 200 TL'lik banknot ile işlem yapmasıyla fark edildi. Banknotun ön ve arka yüzünde yer alan el yazısı notta, yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, sorumlu tuttuğu "Nurcan" isimli şahsın telefon numarasını yazarak sitem içeren ifadeler kullandı. 

İşte kuyumcuya gelen o banknot; 

Kaynak: Haberler.com
'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

"Siyasi parti broşürü" cinayetinde indirimli ceza!
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Paraya hakaretten idam!!!...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Acizlik, karaktersizlik.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin:

bunların dünyası

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Savaş sürerken pes dedirten görüntü!
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi
Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi milli maça atadılar
Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 47'si insan yerine yapay zekaya güveniyor

Gençlerin tercihi şaşırttı! Yüzde 47'si insan yerine ona güveniyor
Siirt Tillo'da güneşin ilk ışınları 262 yıl önceki düzenekle türbeye ulaştı

5 dakika sürdü, vatandaşlar o ana tanık olmak için türbeye akın etti
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar

Kahreden görüntü