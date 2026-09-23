Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
Güncelleme:
+494 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir" diyerek Yavaş'ın istifa açıklamasında kullandığı, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" sözlerine atıfta bulunarak, "Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"BENİM CHP'YE KAZANDIRDIĞIM BİR SİYASETÇİ"

Yazılı açıklamasında, Yavaş'ın "kendisi tarafından CHP'ye kazandırılan" bir siyasetçi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifa duyurusunda kullandığı ifadelere atıf yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

Kaynak: Haberler.com
Gaziosmanpaşa'da iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bırakıldı! Camı kıramayan 2 şüpheli kaçtı

Camı kıramayınca geriye o paketi bıraktılar! Polis alarma geçti
Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu bulundu

Polis Esenyurt'ta düğmeye bastı! 2 adresten 272 kilo uyuşturucu çıktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Lafı sana söylüyor heyyy kılıçdar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
YÖK'ten öğrenci affında yeni karar! 2026 YKS'de kaydını yaptırmayan ve sildirenler de yararlanacak

Kaydını sildirenlere ikinci şans! YÖK af kapsamını genişletti
Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar

Kahreden görüntü
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü