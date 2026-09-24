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Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

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Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu
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Kars-Ardahan karayolunda seyir halindeki TIR alev alınca kontrolden çıkarak köprüden düştü. Sürücü araçtan atlayarak yara almadan kurtulurken, alevler çevredeki anızlara sıçradı ve itfaiye yangını kontrol altına aldı.

KARS'ta seyir halinde alev alan TIR, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Alevler çevredeki anızlara sıçrarken, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza, Kars- Ardahan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, araçtan atlayarak yara almadan kurtulurken, TIR kontrolden çıkarak köprüden düştü. TIR'daki yangın kısa sürede büyürken, alevler çevredeki anızlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, TIR ve anızlardaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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