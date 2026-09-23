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Aydın Efeler'de okul önünde aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi

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Aydın Efeler'de okul önünde aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir okulun önünde park halindeki aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek polis ekiplerince ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelinin ve ikinci silahın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, bir okulun önünde park halindeki bir aracın altına gizlenmiş bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi önünde yaşandı. 16-17 yaşlarındaki 2 kişinin silahla okulun önüne geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan incelemede okulun önündeki park halindeki bir aracın altında 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Bu arada polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek 17 yaşlarındaki bir şahsı gözaltına aldı. Eşkali belirlenen diğer şahsı ve ikinci silahın bulunması çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerin çıkışları güvenli olarak sağlandı

Öte yandan, polis ekipleri okulun çıkışını ve öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşmasını sağladı. Bölgede çok sayıda polis ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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