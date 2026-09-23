Ankara'da akaryakıt istasyonunda şüpheli ölüm! Çalışır haldeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu

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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundaki ATM'nin yanında motoru çalışır halde duran otomobilde 2 kişi ölü bulundu.

ÇALIŞIR HALDEKİ OTOMOBİLDE FARK EDİLDİLER

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içindeki ATM'nin yanında çalışır vaziyette duran otomobildeki 2 kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SİLAH YA DA KESİCİ ALET BULUNAMADI

Ekiplerin araçta yaptığı ilk incelemede, 06 FU 7548 plakalı otomobilde bulunan B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemelerde silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin bulguya rastlanmadı.

Cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı