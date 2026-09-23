İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 23-24 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

Avcılar ilçesinde 23 Eylül 2026 Çarşamba günü iki farklı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Merkez Mahallesi'nde Cengiz ve E 5 Yanyol (Londra Asfaltı) sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde ise kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

BAĞCILAR

Bağcılar ilçesinde 15 Temmuz ve Evren mahallelerinde yatırım ve dönüşüm çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle söz konusu bölgelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci ve Gürpınar mahallelerinin bazı bölgelerinde önleyici bakım çalışması yapılacak.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde Avrupa Sokak ile Gürpınar Mahallesi'nde Adnan Menderes, Ahmet Haşim, Berber, Bozkır, Doğa, Durusu, Erberk, Esen, Görgü, Gürpınar, Kezban, Malik Ağa, Mümin Ağa, Pazar, Yaren, Zarif ve İnönü sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece ilçesinde Pınartepe Mahallesi'nin Akdeniz 1, Ana Ayşe, Atatürk 4, Baran, Dülger, Fulya 3, Nargile, Umut 2, Çelebi, Şehit Celal Madendere ve Şirin 1 sokaklarında önleyici bakım çalışması yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇATALCA

Çatalca ilçesinde Karacaköy Merkez Mahallesi'nde yatırım ve ekonomik ömrü nedeniyle yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Aladağ, Anı, Ay, Aşiyan, Ballı, Berna, Cuma, Cömert, Cihanşah, Emek, Ferah Çıkmazı, Güldeste, Hafız Efendi, Haşim Hoca, Huzur, Karaca, Karacaköy, Kuleli, Kültür, Mustafa Kemalpaşa, Narin, Neşeli, Piri Reis, Rüştü, Sadakat, Samanyolu, Sefer, Serçe, Sultan Fatih, Taha, Ulucan, Zümre Çıkmazı, Şen ve Şeref sokaklarında 09.00 ile 17.05 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı mahallede Anı, Açelya Çıkmazı, Babacan, Bakırcı, Coşkun Çıkmazı, Hayat, Haşim Hoca, Hisar, Kanarya, Karaca Ahmetpaşa, Kuleli, Muhacir, Mustafa Kemalpaşa, Prof. Dr. Tansu Çiller, Piri Reis, Rüştü, Yayla ve Çalıkuşu sokaklarında da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

ESENYURT

Esenyurt ilçesinde Zafer Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Yenikent Mahallesi'nde Doğan Araslı Caddesi'nde kapsamlı havai hat bakımı gerçekleştirilecek. Bu nedenle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Koza Mahallesi'nde ise kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

ESENLER

Esenler ilçesinde Menderes ve Nine Hatun mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacak.

Menderes Mahallesi'nde 324, 325, 326, 327, 328 ve İnönü sokakları ile Nine Hatun Mahallesi'nde 169, 170, 171, 172, 173, 174, Horasan ve İnönü sokaklarında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Menderes Mahallesi'nde 324, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 336/1, 337, 338, 340, 343, 344, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 359, 360, 377 ve 384 numaralı sokaklar ile Endülüs, Piri Reis ve Çinçin Dere sokaklarında ise 11.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

KAĞITHANE

Kağıthane ilçesinde Seyrantepe Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışması gerçekleştirilecek.

Cesur, Cevahir, Çardak ve İbrahim Karaoğlanoğlu sokaklarında 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.