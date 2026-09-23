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Kanada'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev destek

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Kanada'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev destek Haber Videosunu İzle
Kanada'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev destek
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada Filistin için 100 milyon Kanada doları tutarında yeni destek sağlayacaklarını duyurdu. Paketin 80 milyon Kanada dolarlık kısmı insani yardımlara, 20 milyon doları ise barış ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine ayrılacak.

  • Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Filistin'e 100 milyon Kanada doları tutarında yeni destek sağlanacağını duyurdu.
  • Desteğin 80 milyon Kanada doları Gazze ve Batı Şeria'daki insani ihtiyaçlara, 20 milyon Kanada doları barış ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine ayrılacak.
  • Kanada'nın Filistinlilere yönelik uluslararası yardım taahhütleri 600 milyon Kanada dolarını aştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada Filistin'e yönelik 100 milyon Kanada doları tutarında yeni destek sağlayacaklarını duyurdu. Paketin 80 milyon dolarlık bölümü Gazze ve Batı Şeria’daki insani ihtiyaçlara ayrılırken, 20 milyon doların barış ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine aktarılacağı açıklandı.

80 MİLYON DOLAR İNSANİ YARDIMA AYRILACAK

Carney’nin açıkladığı yeni desteğin büyük bölümünü insani yardım oluşturuyor. 80 milyon Kanada doları, Filistinlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar için kullanılacak. Kanada Başbakanı, Gazze’deki insani durumun ağırlaştığına dikkat çekerken, desteğin bölgedeki insanların yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesini amaçladığını belirtti.

20 MİLYON DOLAR BARIŞ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA

Paketteki diğer 20 milyon Kanada doları ise barış ve güvenlik alanındaki kapasitenin geliştirilmesine ayrılacak. Kanada basınında yer alan bilgilere göre bu kaynak, aralarında Filistin polisinin eğitilmesini amaçlayan çok yıllı bir projenin desteklenmesinin de bulunduğu güvenlik girişimlerinde kullanılacak.

KANADA’NIN FİLİSTİN’E DESTEĞİ 600 MİLYON DOLARI AŞTI

Ottawa yönetimi, 2023’te başlayan savaşın ardından Filistinli sivillere yönelik farklı yardım programları kapsamında önemli miktarda kaynak açıkladı. 22 Eylül’de duyurulan son paketle birlikte Kanada’nın Filistinlilere yönelik uluslararası yardım taahhütlerinin 600 milyon Kanada dolarını aştığı bildirildi.

Kanada, haziran ayında da Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik 100 milyon Kanada doları ek finansman açıklamıştı. Bu kaynağın acil sağlık hizmetleri, gıda, beslenme, su, sanitasyon, barınma ve korunma hizmetlerinin yanı sıra barış ve istikrar çalışmalarında kullanılması planlanmıştı.

CARNEY'DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME VURGU

Carney yönetimi, yeni desteğin yanı sıra Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm yaklaşımını da sürdürüyor. Kanada, 2025 yılında Filistin devletini tanımış ve iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını savunduğunu açıklamıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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