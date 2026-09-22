Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Şişli’de arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla restorana giden bir vatandaş, 1 saatlik buluşmanın ardından 50 bin TL’lik hesapla karşılaştı. Hesabın 21 bin TL’sini ödemek zorunda bırakılan mağdur şahıs, polis merkezine giderek hem buluştuğu kadından hem de işletmeden şikayetçi oldu.

MASA SİPARİŞİ: BİR ŞARAP, KARIŞIK IZGARA VE SU

Olay, Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, bir mobil uygulama üzerinden bir kadınla tanıştı. İkili, kadının yönlendirmesi ve isteği üzerine ilçedeki bir restoranda buluştu. Masaya oturan kadın karışık ızgara ve şarap sipariş ederken, yanındaki şahıs ise sadece su içti.

"ÖDEMEDEN ÇIKAMAZSIN" DEDİLER

Yemeğin ardından masaya 50 bin TL tutarında adisyon getirildi. Gelen fahiş hesaba itiraz eden ve tutarın tamamını ödeyemeyeceğini belirten şahıs, mekandaki görevlilerin engeliyle karşılaştı. İşletme çalışanlarının "Ödemeden buradan çıkamazsın" şeklindeki baskıları üzerine mağdur vatandaş, hesabın 14 bin TL'sini kredi kartından çekti, kalan 7 bin TL'lik kısmı ise verilen IBAN adresine transfer etti.

SOLUĞU EMNİYETTE ALDI

Toplamda 21 bin TL ödeme yaptıktan sonra mekandan ayrılan vatandaş, doğrudan polis merkezine gitti. Çağdaş Şenlik'in haberine göre; şahıs, kendisini fahiş hesapla karşı karşıya getiren kadın ve alıkoyarak zorla ödeme yaptıran işletme yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com