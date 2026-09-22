Haberler

Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı Haber Videosunu İzle
Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem Antalyaspor forması giyen Andros Townsend, Tayland'da maç öncesi ısınma yaptığı sırada korku dolu anlar yaşadı. Saha bakımında kullanılan ağır silindirin altında kalan İngiliz futbolcu, aracın yan yatırılmasıyla kurtarıldı. Yapılan kontrollerde mucizevi şekilde ciddi bir sakatlığı olmadığı belirlenen Townsend, karşılaşmada forma giyebilecek duruma geldi. Yıldız isim, o anları ilk kez anlattı. İşte detaylar...

  • Andros Townsend, Pattani FC maçı öncesi ısınırken saha bakım silindirinin altında kaldı.
  • Sağlık kontrollerinde Townsend'in vücudunda ciddi sakatlık veya kırık tespit edilmedi.
  • Townsend, sol bacağının ezildiği anda ayak bileği veya dizinin kırılacağını düşündüğünü söyledi.

Geride bıraktığımız yıllarda Süper Lig'de Antalyaspor'da forma giyen ve kariyerini PT Prachuap FC'de sürdüren 35 yaşındaki İngiliz futbolcu Andros Townsend, maç öncesi yaşadığı olayla büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü.

AĞIR BAKIM SİLİNDİRİNİN ALTINDA KALDI

Townsend, Pattani FC ile oynanacak karşılaşma öncesinde saha kenarında ısınma hareketleri yaptığı sırada beklenmedik bir kazaya karıştı. Yıldız isim, karşılaşma öncesi zemini düzeltmek için sahada bulunan ağır bakım silindirinin altında kaldı. Olayı görenlerin müdahalesiyle araç yan yatırılarak İngiliz futbolcu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan anlar büyük panik oluştururken, Townsend'in ciddi bir şekilde yaralanmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

KONTROLLERDE CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI

Kazanın ardından sağlık kontrollerinden geçirilen Townsend'in vücudunda ciddi bir sakatlık veya kırık tespit edilmedi. Deneyimli futbolcunun kendisini iyi hissettiğini belirtmesinin ardından maça çıkabilecek durumda olduğu belirtildi.

O ANLARI İLK KEZ ANLATTI

Yaşadığı anları anlatan Townsend, kazanın görüntülerini her izlediğinde olayın ciddiyetini yeniden fark ettiğini belirterek, "Her izlediğimde yüzümü buruşturuyorum, inanamıyorum. Neyse ki doğru anda yere düşmeyi başardım ve silindir üzerimden geçerken hiçbir şey kırılmadı. Sol kolumu kaldırarak üzerimdeki baskının bir kısmını azalttım. Takım arkadaşlarım da silindiri kaldırmaya yardım etti ve altından çıkabildim. Sol bacağımı ezdiği o an gerçekten çok korkunçtu. Sol ayak bileğimin ya da dizimin kırılacağını düşündüm. Her şeyin bittiğini sandım. Çok şanslıydım." şeklinde konuştu.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray ikinci şoktan korkuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İdrar kaçırma sorunu olan 186 çocuk incelendi! Ekran kullanımı ile uyku bozuklukları arasında ilişki bulundu

Günde 5 saati aşan çocuklarda uyku sorunları daha sık çıktı
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz
SPK'dan piyasaya yeni hamle! Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Piyasalarda dengeleri değiştirecek karar
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Arbede çıktı, saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
İnternetten 30 tabak sipariş etti, kargodan kot pantolon çıktı! Kıyafetlerin arasında Almanya'ya ait aşı kartı bulundu

Kargodan çıkanlar şoke etti! Kıyafetlerin arasında o kart vardı
Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez