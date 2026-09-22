Haberler

İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi. Deneyimli hoca, ''Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz'' dedi.

İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi.

''SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ''

Hallgrimsson, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.

MAÇLAR NE ZAMAN?

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!

19 yaşındaki Celal Can’ı hayattan kopardı: Savunması akıllara zarar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksimetre 920 lira yazdı, hesabına 920 bin lira geldi! İzmirli taksici parayı berbere dönüp iade etti

Hesabına 920 bin lira düşen taksici soluğu berberde aldı
İmamoğlu 100. duruşmaya girdi! Hedefinde tek bir isim vardı

İmamoğlu 100. duruşmaya girdi! Hedefinde tek bir isim vardı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

Enver Altaylı'dan savcıya odasında skandal tehdit

DHMİ eski daire başkanı yeniden tutuklandı! Haksız mal varlığı 223 milyon 795 bin lira çıktı

Maaşıyla açıklayamadı! Eski daire başkanının serveti 223 milyon
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak

Takımdan affını istedi! Vlahovic'ten kötü haber
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İşte sokak ortasındaki katliamın görüntüleri
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı