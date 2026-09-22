Haberler

Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! "Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! 'Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar' Haber Videosunu İzle
Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! 'Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar'
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu için bulunduğu New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldi. Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, dinleyicilerin önünde koltukta oturmak istemediklerini belirterek salondaki sandalyelerden istedi. Koltuk değişiminin ardından Şara, "Geçen seferde de tevazu için yaptığımı zannetmişlerdi, sadece koltuklar çok rahatsız edici" şeklinde espri yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde Suriye diasporasıyla görüşme gerçekleştirdi.

DİNLEYİCİLERİN SANDALYESİNİ İSTEDİLER

Şara ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriyeli dinleyicilerin huzurunda koltukta oturmak istemediklerini belirterek, salondaki dinleyicilerin kullandığı sandalyelerden talep etti.

Talep üzerine koltuklar kaldırılarak yerlerine sandalye getirildi.

ESPRİSİ BOMBA

Değişimin ardından söz alan Şara, "Geçen seferde de tevazu için yaptığımı zannetmişlerdi, sadece koltuklar çok rahatsız edici" sözleriyle espri yaptı. Suriye lideri bu sözleriyle salondakileri güldürdü.

GEÇEN YIL DA AYNI TALEPTE BULUNMUŞTU

Şara'nın benzer bir koltuk değiştirme talebi ilk değil. Suriye Cumhurbaşkanı, geçen yıl yine BM Genel Kurulu için geldiği ABD'de aynı yönde bir talepte bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı

Eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
Diyarbakır'da alacak kavgası 3 can aldı! Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Alacak yüzünden 3 kişi öldü! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada

Pazar yeri bir anda savaş alanına döndü! Büyük patlama kamerada
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede

Tanıyabildiniz mi? Kolunda iki kişiyle ifade vermeye geldi

Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek