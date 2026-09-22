Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor

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Sezon başında Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalya macerası kısa sürdü. Serie A'da çıktığı ilk 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Tedesco, görevinden ayrıldı.

BUNDESLİGA'YA GERİ DÖNÜYOR

NTV Spor'un haberine göre Bundesliga'da sezona üst üste 4 yenilgiyle başlayan Borussia Mönchengladbach, teknik direktörlük görevi için Tedesco'yu gündemine aldı.

Alman ekibinin 41 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma noktasına geldiği ve Tedesco'nun da Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

ALMANYA'DA ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK

Domenico Tedesco daha önce Almanya'da Schalke 04 ve RB Leipzig'i çalıştırdı. Borussia Mönchengladbach'ın başına geçmesi halinde Tedesco, Bundesliga'da üçüncü kez teknik direktörlük yapmış olacak.

BOLOGNA MACERASI 4 MAÇ SÜRDÜ

Tedesco, sezon başında Bologna'nın teknik direktörlüğüne getirildi ancak Serie A'daki ilk 4 maçında istediği sonuçları alamadı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadıktan sonra görevinden ayrıldı. Şimdi ise kariyerine yeniden Almanya'da devam etmesi bekleniyor.