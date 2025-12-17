İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17-18 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

17 Aralık 2025 tarihinde 02.00 ile 06.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Kesintiden Merkez Anadolu, Arnavutköy Merkez, Hicret, Mavigöl, Nenehatun, İmrahor ve İsambey mahallelerindeki sokaklar etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Boğazköy İstiklal Mahallesi Çırağan Sokağı ile Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos, Düş, Muammer, Miroğlu, Oymak ve Tanyeri sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

EYÜPSULTAN

17 Aralık 2025 tarihinde 02.00 ile 06.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Akşemsettin Mahallesi sokakları kesintiden etkilenecektir.

GAZİOSMANPAŞA

17 Aralık 2025 tarihinde 02.00 ile 06.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlarbaşı, Hürriyet, Karadeniz, Yenidoğan ve Şemsipaşa mahallelerindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

AVCILAR

17 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Denizköşkler Mahallesi Ataman, Fiske, Gönül, Gülden, Sevgi, Turna ve Zafer sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

17 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi, Bahar, Dalyan, Işıldar, Kale, Samanyolu, Tarhan, Tekke ve Yadigar sokakları kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Bahçelievler Mahallesi Kerim Tekin, Saklıvadi ve İpek sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Yine 17 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle Bahçelievler Mahallesi genelindeki sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

17 Aralık 2025 tarihinde 08.00 ile 09.30 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi sokakları kesintiden etkilenecektir.

Aynı saatler arasında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Akdeniz, Doğa Parkı ve Süzer sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Aksu Deresi, Fırat ve Ispartakule sokaklarında aynı saatlerde kesinti yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

17 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışması yapılacaktır.

Adnan Kahveci Mahallesi Cebeci, Kafkas ve Paşabahçe sokakları kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 15.00 ile 16.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Sokağı kesintiden etkilenecektir.

17 Aralık 2025 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında yine kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Sokağı bu kesintiden etkilenecektir.

BÜYÜKÇEKMECE

17 Aralık 2025 tarihinde 15.00 ile 16.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Pınartepe Mahallesi Akboğa, Uçurtma ve Yeşilyurt sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 16.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınartepe Mahallesi Avrupa, Cahide, Fırtına, Fulya 3, Gerede, Mucize, Sepet, Ülker 2 ve Şehit Celal Madendere sokaklarında kesinti yapılacaktır.

ESENLER

17 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

İlçe genelindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Aynı saatler arasında Havaalanı Mahallesi sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Birlik Mahallesi sokaklarında bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

SULTANGAZİ

17 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması yapılacaktır.

Cebeci Mahallesi 2560, 2562, 2565, P ve Çanakkale Şehitleri sokakları kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır.

50. Yıl Mahallesi 2184, 2185, C ve D sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 50. Yıl Mahallesi 2000, 2033, 2036, 2037, 2038, 2042, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2189, 2190 ile A, B ve C sokaklarında kesinti yapılacaktır.