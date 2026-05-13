21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı
Real Betis’in 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmasının ardından Isco gözyaşlarını tutamadı. Yıldız futbolcunun duygusal anları dikkat çekti.
21 YIL SONRA GELEN DEV BAŞARI
Real Betis, aldığı sonuçların ardından tam 21 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti. İspanyol ekibinde tarihi başarının ardından büyük sevinç yaşandı.
ISCO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Karşılaşma sonrası büyük duygu yaşayan Isco’nun gözlerinin dolduğu ve uzun süre gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tecrübeli futbolcunun yaşadığı mutluluk geceye damga vurdu.
TAKIM ARKADAŞLARI SARILDI
Isco’nun duygusal anlarında takım arkadaşlarının yıldız futbolcuya sarılarak destek verdiği görüldü. Betisli taraftarlar da tarihi başarı sonrası büyük coşku yaşadı.