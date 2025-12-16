İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 16-17 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

16 Aralık 2025 - 00:00:00 - 07:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Arnavutköy ilçesi, Ömerli Mahallesi

İstanbul, Arnavutköy ilçesi, Merkez-Hadımköy Mahallesi (Alparslan Türkeş, Bilnur, Cahit Sıtkı Tarancı, Gurur, Hitit, Mevlana, Pazaryolu Sokakları)

İstanbul, Arnavutköy ilçesi, Merkez-Ömerli Mahallesi (Adnan Kahveci Sokak)

İstanbul, Arnavutköy ilçesi, Hastane Mahallesi

16 Aralık 2025 - 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Bağcılar ilçesi, Merkez-Kemalpaşa Mahallesi (1947., 1948., 1949., 1950. Sokaklar)

İstanbul, Bağcılar ilçesi, Merkez-Mahmutbey Mahallesi (2583., 2585., 2591. Sokaklar)

İstanbul, Bağcılar ilçesi, Merkez-Bağlar Mahallesi (49., 51. Sokaklar)

16 Aralık 2025 - 10:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Bakırköy ilçesi, Merkez-Yenimahalle Mahallesi (10 Temmuz Sokak)

İstanbul, Yeşilköy Mahallesi (Ahmet Taner Kışlalı, Bostan, Doğruyol, Dört Kardeşler, Keklik, Mahmut Şevket Paşa, Orhan Gazi, Sapan, Sarı Yakup, Seyit Ali, Sübyan Mektebi, Yeşilköy Halkalı, Ümran, İstasyon, İğde Sokakları)

16 Aralık 2025 - 01:00:00 - 01:20:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Başakşehir ilçesi, Merkez-Başakşehir Mahallesi (Gökova, Ilgaz, Mecidiye, Mehmet Akif Ersoy, Polatkan, Sabahattin Zaim, Solmaz, Süleyman Çelebi, Taşoluk Yolu, Yarenler, İkizdere, Şenyurt Sokakları)

16 Aralık 2025 - 08:00:00 - 09:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Başakşehir ilçesi, Merkez-Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (Pazartürk Sokak)

İstanbul, Başakşehir ilçesi, Merkez-Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (Ahmet Taner Kışlalı, Liman, Yelken Sokakları)

16 Aralık 2025 - 09:00:00 - 10:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Beylikdüzü ilçesi, Merkez-Yakuplu Mahallesi (Akik, Parıltı, Pırlanta, Safir Sokakları)

16 Aralık 2025 - 10:00:00 - 11:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Beylikdüzü ilçesi, Merkez-Yakuplu Mahallesi (2. Sokak)

16 Aralık 2025 - 08:30:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Büyükçekmece ilçesi, Merkez-Kamilooba Mahallesi (Ayvaz 1, Çakıl Yolu Sokakları)

İstanbul, Çatalca ilçesi, Merkez-Ovayenice Mahallesi (Duru Sokak)

16 Aralık 2025 - 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Büyükçekmece ilçesi, Türkoaba Mahallesi

16 Aralık 2025 - 08:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Esenler ilçesi, Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi (1107., 1107/1., Atışalanı Sokakları)

İstanbul, Menderes Mahallesi (Atışalanı Sokak)

16 Aralık 2025 - 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Bahçelievler ilçesi, Merkez-Bahçelievler Mahallesi (Bozkır, Pınarlı, Sarmaşık 2 Sokakları)

16 Aralık 2025 - 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Güngören ilçesi, Merkez Mahallesi

16 Aralık 2025 - 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Güngören ilçesi, Merkez-Merkez Mahallesi (Ali Ruhi Bozkır, Asalet, Aşıyan, Cenap, Gazi Osman Paşa, Genç Osman, Geyik, Karaca, Kayık, Kumru, Kurak, Levent, Mithat Paşa, Poyraz, Sığırcık, Talatpaşa, Tınaz, Toros, Türker, Uludağ, Önder Sokakları)

İstanbul, Sanayi Mahallesi (Asalet, Balkan, Gazi Osman Paşa, Kitapçı, Uludağ, Çaldıran Sokakları)