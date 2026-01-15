İFTAR SAATİ: 15 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Adana'da ezan ne zaman okunuyor?

Ramazan'ın ilerleyen günlerinde vatandaşların gündeminde en çok merak edilen konulardan biri, iftar vaktinin hangi saatte başlayacağı. 15 Ocak akşamı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova ve Adana gibi büyük şehirlerde akşam ezanı ne zaman okunacak sorusu, gün boyunca gündemde kalıyor. Günün bitimine yaklaşırken okunacak ezan saatleri, sofralarını hazırlayanlar için heyecan ve merak unsuru yaratıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

İstanbul'da akşam ezanı gün batımına yakın saatlerde okunuyor. Bu dönemlerde ezan vakti yaklaşık olarak 18:07 civarında gerçekleşiyor ve şehirde akşam namazı için günün kapanışını işaret ediyor.

İZMİR'DE AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

İzmir'de akşam ezanı, öğleden sonraki vakitlerin ardından gün batımıyla birlikte okunuyor. Saatler mevsimsel değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilir, ortalama olarak 18:15 civarında ezan sesi duyuluyor.

ANKARA'DA AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Başkent Ankara'da akşam ezanı genellikle gün batımına yakın bir saatte okunuyor. Bu saatler kış ve yaz dönemine göre değişiklik gösterse de yaklaşık olarak 17:54 civarında ezan vakti başlıyor.

BURSA'DA AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Bursa'da akşam ezanı vakti, günün kapanışını simgeleyen zaman diliminde okunuyor. Ortalama olarak saat 18:09 civarında ezan sesi ile akşam namazı vaktine geçiliyor.

YALOVA'DA AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Yalova'da akşam ezanı gün batımına yakın bir saatte okunuyor. Ezan vakti yaklaşık 18:07 civarında gerçekleşiyor ve akşam namazı için işaret niteliğinde bulunuyor.

ADANA'DA AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Adana'da akşam ezanı, öğleden sonraki namazlardan sonra güneşin batımıyla birlikte okunuyor. Ortalama ezan saati 17:52 civarında gerçekleşiyor.

ANTALYA'DA AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Antalya'da akşam ezanı, gün batımına yakın saatlerde okunuyor. Akşam namazına işaret eden bu ezan, yaklaşık olarak 17:53–18:00 arasında duyuluyor.

GÜMÜŞHANE'DE AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Gümüşhane'de akşam ezanı gün batımı zamanına göre belirleniyor ve ortalama olarak 17:26 civarında okunuyor. Bu ezan, şehrin akşam namazı saatinin başlangıcını gösteriyor.

HAKKARİ'DE AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Hakkari'de akşam ezanı, doğu illerine özgü saat farklılıklarıyla okunuyor. Yaklaşık 17:17 civarında başlayan ezan, akşam namazına geçişi işaret ediyor.

İZMİT'TE AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

İzmit'te akşam ezanı, gün batımına yakın saatlerde okunuyor. Ortalama vakit 18:04 civarında ve şehirde akşam namazı için sinyal niteliğinde bulunuyor.

KOCAELİ'DE AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Kocaeli genelinde akşam ezanı vakti gün batımı ile paralel ilerliyor. Şehirde akşam ezanı yaklaşık olarak 18:04 civarında okunuyor ve akşam namazına hazırlık başlıyor.