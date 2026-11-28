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Hava Saldırısı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, Hava Saldırısı filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları sinemaseverlerin gündeminde. Xiao Feng'in yönettiği 2018 yapımı Hava Saldırısı'nın çekimleri, Mayıs 2015'te Çin'in Şanghay kentinde başladı ve aynı yılın kasım ayında tamamlandı. Başrollerde Bruce Willis, Liu Ye, Song Seung-heon ve William Chan'ın yer aldığı filmde Adrien Brody, Nicholas Tse ve Fan Bingbing gibi isimler de rol aldı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Mel Gibson ise filmde sanat danışmanı olarak görev yaptı.

HAVA SALDIRISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hava Saldırısı filminin çekimleri Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirildi. Filmin hikâyesi, İkinci Çin- Japon Savaşı sırasında Çin'in geçici başkenti olarak kullanılan Chongqing'de geçiyor. Yapımda Chongqing'in savaş dönemindeki görüntüsü stüdyo setleri ve görsel efektlerle yeniden canlandırıldı.

HAVA SALDIRISI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hava Saldırısı filminin çekimleri Mayıs 2015'te başladı ve Kasım 2015'te tamamlandı. Film, çekimlerin bitmesinden yaklaşık üç yıl sonra, 26 Ekim 2018'de ABD'de gösterime girdi. Filmin Çin'deki gösterimi ise oyunculardan Fan Bingbing'in adının karıştığı vergi kaçakçılığı skandalının ardından iptal edildi.

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hava Saldırısı, İkinci Çin- Japon Savaşı sırasında Çin Hava Kuvvetleri'nin Japon işgaline karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Film, Japon uçaklarının Chongqing'e düzenlediği yoğun bombardımanlar sırasında yaşananları üç farklı hikâye üzerinden aktarıyor.

Hikâyelerden birinde Amerikalı Albay Jack Johnson, Japon hava saldırılarına karşı koymak için Çinli pilotları eğitiyor. Bir diğerinde Chongqing'de yaşayan siviller, bombardımanların gölgesinde gündelik hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Üçüncü hikâyede ise eski bir pilot olan Xue Gangtou, gizemli sandıkları bir kamyonla askeri üsse ulaştırmaya çalışırken yolda farklı insanlarla karşılaşıyor.

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hava Saldırısı filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Bruce Willis : Albay Jack Johnson

Liu Ye: Xue Gangtou

Song Seung-heon: An Mingxun

William Chan: Cheng Ting

Adrien Brody : Steve

Nicholas Tse: Lei Tao

Fan Bingbing: Ye Peixuan

Fan Wei: Cui Amca

Ma Su: Ding Lian

Wu Gang: Zhao Chun

Janine Chang: Qian Xue

Rumer Willis: Julia

Simon Yam: Hava Savunma Komutanı

Chen Daoming: Şehir Savunma Şefi

Eva Huang: Du Mei

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Hava Saldırısı filminin yönetmen koltuğunda Çinli yönetmen Xiao Feng oturdu. Hollywood'un ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Mel Gibson filmde sanat danışmanı olarak yer aldı. Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Vilmos Zsigmond da yapıma danışman olarak katkı sağladı. Hava Saldırısı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İkinci Çin-Japon Savaşı yıllarını konu alan Hava Saldırısı (Air Strike), savaş filmi severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bruce Willis ve Adrien Brody gibi Hollywood yıldızlarıyla Çinli ünlü oyuncuları bir araya getiren yapım, Japon uçaklarının Çin'in savaş dönemi başkenti Chongqing'e düzenlediği hava saldırılarını beyaz perdeye taşıyor. Filmi izleyenler, yapımın çekim yerlerini, oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırıyor.

Hava Saldırısı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, Hava Saldırısı filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları sinemaseverlerin gündeminde. Xiao Feng'in yönettiği 2018 yapımı Hava Saldırısı'nın çekimleri, Mayıs 2015'te Çin'in Şanghay kentinde başladı ve aynı yılın kasım ayında tamamlandı. Başrollerde Bruce Willis, Liu Ye, Song Seung-heon ve William Chan'ın yer aldığı filmde Adrien Brody, Nicholas Tse ve Fan Bingbing gibi isimler de rol aldı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Mel Gibson ise filmde sanat danışmanı olarak görev yaptı.

HAVA SALDIRISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hava Saldırısı filminin çekimleri Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirildi. Filmin hikâyesi, İkinci Çin-Japon Savaşı sırasında Çin'in geçici başkenti olarak kullanılan Chongqing'de geçiyor. Yapımda Chongqing'in savaş dönemindeki görüntüsü stüdyo setleri ve görsel efektlerle yeniden canlandırıldı.

HAVA SALDIRISI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hava Saldırısı filminin çekimleri Mayıs 2015'te başladı ve Kasım 2015'te tamamlandı. Film, çekimlerin bitmesinden yaklaşık üç yıl sonra, 26 Ekim 2018'de ABD'de gösterime girdi. Filmin Çin'deki gösterimi ise oyunculardan Fan Bingbing'in adının karıştığı vergi kaçakçılığı skandalının ardından iptal edildi.

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hava Saldırısı, İkinci Çin-Japon Savaşı sırasında Çin Hava Kuvvetleri'nin Japon işgaline karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Film, Japon uçaklarının Chongqing'e düzenlediği yoğun bombardımanlar sırasında yaşananları üç farklı hikâye üzerinden aktarıyor.

Hikâyelerden birinde Amerikalı Albay Jack Johnson, Japon hava saldırılarına karşı koymak için Çinli pilotları eğitiyor. Bir diğerinde Chongqing'de yaşayan siviller, bombardımanların gölgesinde gündelik hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Üçüncü hikâyede ise eski bir pilot olan Xue Gangtou, gizemli sandıkları bir kamyonla askeri üsse ulaştırmaya çalışırken yolda farklı insanlarla karşılaşıyor.

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hava Saldırısı filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Bruce Willis: Albay Jack Johnson

Liu Ye: Xue Gangtou

Song Seung-heon: An Mingxun

William Chan: Cheng Ting

Adrien Brody: Steve

Nicholas Tse: Lei Tao

Fan Bingbing: Ye Peixuan

Fan Wei: Cui Amca

Ma Su: Ding Lian

Wu Gang: Zhao Chun

Janine Chang: Qian Xue

Rumer Willis: Julia

Simon Yam: Hava Savunma Komutanı

Chen Daoming: Şehir Savunma Şefi

Eva Huang: Du Mei

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Hava Saldırısı filminin yönetmen koltuğunda Çinli yönetmen Xiao Feng oturdu. Hollywood'un ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Mel Gibson filmde sanat danışmanı olarak yer aldı. Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Vilmos Zsigmond da yapıma danışman olarak katkı sağladı.

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN BÜTÇESİ NE KADAR?

Hava Saldırısı, yaklaşık 65 milyon dolarlık bütçesiyle çekildiği dönemde Çin'in en pahalı film yapımları arasında gösterildi. Ancak Çin'deki gösterimin iptal edilmesi nedeniyle film, gişede beklenen başarıyı yakalayamadı.

HAVA SALDIRISI FİLMİ NEDEN ÇİN'DE GÖSTERİLMEDİ?

Filmin Çin'deki gösterimi, oyunculardan Fan Bingbing'in adının karıştığı vergi kaçakçılığı skandalı nedeniyle Ekim 2018'de iptal edildi. Skandal, Çinli televizyon sunucusu Cui Yongyuan'ın iddiaları kamuoyuyla paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Film, Çin'de gösterilmemesine rağmen ABD'de ve diğer ülkelerde izleyiciyle buluştu.

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN BÜTÇESİ NE KADAR?

Hava Saldırısı, yaklaşık 65 milyon dolarlık bütçesiyle çekildiği dönemde Çin'in en pahalı film yapımları arasında gösterildi. Ancak Çin'deki gösterimin iptal edilmesi nedeniyle film, gişede beklenen başarıyı yakalayamadı.

HAVA SALDIRISI FİLMİ NEDEN ÇİN'DE GÖSTERİLMEDİ?

Filmin Çin'deki gösterimi, oyunculardan Fan Bingbing'in adının karıştığı vergi kaçakçılığı skandalı nedeniyle Ekim 2018'de iptal edildi. Skandal, Çinli televizyon sunucusu Cui Yongyuan'ın iddiaları kamuoyuyla paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Film, Çin'de gösterilmemesine rağmen ABD'de ve diğer ülkelerde izleyiciyle buluştu.