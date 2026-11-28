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Bolu'ya geziye giden, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli, dönüş yolunda minibüsün çamura saplanması sonucu mahsur kalmıştı. Gruptan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 kişiye sağ salim ulaşılmıştı.

MAHSUR KALDIKLARI BÖLGE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öğrenci ve görevlilerin kurtarılmasının ardından minibüsün bulunduğu alan, bugün gündüz saatlerinde görüntülendi. Yedigöller-Yığılca orman yolunda, ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çamura saplanan minibüsün bulunduğu güzergahta çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisi olduğu görüldü.

MİNİBÜSÜ İTEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Çamura saplanan minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çocukların da aracı ittiği öğrenildi. Minibüsün üzerinde kalan çamurlu el izleri, çocukların aracı kurtarmak için gösterdiği çabayı gözler önüne serdi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, minibüsü kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüs, pick-up aracına bağlanan halat yardımıyla balçıktan çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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