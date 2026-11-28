10 kayıp çocuk saatler sonra bulunmuştu! Minibüsü iterek kurtarmaya çalışmışlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da gezi dönüşünde mahsur kalan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim kurtarılmasının ardından minibüsün çamura saplandığı bölge gündüz görüntülendi. Ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan minibüsün üzerindeki çamurlu el izleri, çocukların aracı iterek kurtarmaya çalıştığını ortaya koydu. Minibüs, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince halat yardımıyla balçıktan çıkarıldı.
- Bolu'da Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda çamura saplanarak mahsur kaldı.
- Gruptan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 13 kişiye sağ salim ulaşıldı.
- Yedigöller-Yığılca orman yolunda ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çamura saplanan minibüs, pick-up aracına bağlanan halat yardımıyla balçıktan çıkarıldı.
Bolu'ya geziye giden, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli, dönüş yolunda minibüsün çamura saplanması sonucu mahsur kalmıştı. Gruptan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 kişiye sağ salim ulaşılmıştı.
MAHSUR KALDIKLARI BÖLGE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ
Öğrenci ve görevlilerin kurtarılmasının ardından minibüsün bulunduğu alan, bugün gündüz saatlerinde görüntülendi. Yedigöller-Yığılca orman yolunda, ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çamura saplanan minibüsün bulunduğu güzergahta çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisi olduğu görüldü.
MİNİBÜSÜ İTEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR
Çamura saplanan minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çocukların da aracı ittiği öğrenildi. Minibüsün üzerinde kalan çamurlu el izleri, çocukların aracı kurtarmak için gösterdiği çabayı gözler önüne serdi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, minibüsü kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüs, pick-up aracına bağlanan halat yardımıyla balçıktan çıkarıldı.