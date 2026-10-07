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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Budapeşte'deki bir şehir turuna ilişkin yeni bir anlatım gündeme geldi. Türkçe bilen rehber ve tercüman Boróka Székely, yıllar önce Kaya'ya eşlik ettiği tur sırasında yaşandığını öne sürdüğü olayları sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya Budapeşte olayı nedir? Fatma Betül Sayan Kaya Budapeşte'de ne yaptı, Boróka Székely ne anlattı? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA BUDAPEŞTE OLAYI NEDİR?

Fatma Betül Sayan Sayan Kaya'nın Budapeşte gezisine ilişkin anlatım, şehir turunda kendisine rehberlik eden Boróka Székely'nin sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Székely, Kaya'nın Budapeşte'yi gezmek için geldiği dönemde Türkçe bilen uzman olarak kendisinin önerildiğini anlattı.

Székely'nin aktardığına göre saat 09.00'da başlaması planlanan şehir turu için otelin önünde hazır bulunuldu. Ancak Kaya'nın saat 10.20'de aşağı indiğini belirten Székely, turun 1 saat 20 dakika gecikmeyle başladığını söyledi.

Rehber, Kaya'nın kendilerine selam vermeden lobiye geldiğini ve gezi boyunca kendisine özel hayatıyla ilgili çeşitli sorular yönelttiğini öne sürdü. Bu sorulardan birinin kendisine “Türk mü hissediyorsun, Macar mı?” şeklinde yöneltildiğini aktaran Székely, buna “Niye Türk hissedeyim ki, Türkle evliyim” şeklinde cevap verdiğini anlattı.

TÜRKÇE REHBER İSTENMESİYLE İLGİLİ ANLATIM

Székely, gezi öncesinde özellikle Türkçe bilen bir rehber istendiğini belirtti. Bunun nedenini ise tur sırasında girdikleri dükkânlarda anladıklarını öne sürdü.

Kaya'nın İngilizcesinin yeterli olmadığını iddia eden Székely, bu nedenle Türkçe bilen bir rehberin tercih edildiğini düşündüğünü aktardı. Bu bölüm de Székely'nin kendi anlatımına dayanıyor.

NEW YORK CAFE'DEKİ MASA TALEBİ

Budapeşte gezisinin anlatımında öne çıkan başlıklardan biri de New York Cafe oldu. Székely'nin aktardığına göre Kaya, internetten beğendiği barok tarzdaki New York Cafe'ye gitmek istedi.

Székely, kafenin daha güzel bölümlerindeki masalar için rezervasyon gerektiğini ve mekânın genellikle dolu olduğunu belirtti. Girişe yakın iki boş masa bulunduğunu ancak Kaya'nın bu masaları beğenmediğini öne sürdü.

Székely'nin anlatımına göre daha uygun masaların dolu olduğu belirtilince Kaya'nın “Benim için boşaltırlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorum burada” dediğini iddia etti.

Rehber, söylenenleri doğrudan çevirmek yerine talebi rica yoluyla ilettiklerini ve istedikleri masanın ayarlanmasını sağladıklarını aktardı. Ancak kendilerine teşekkür edilmediğini öne sürdü.

CAMİ VE MESCİT ZİYARETİYLE İLGİLİ İDDİA

Székely'nin paylaşımında şehir turunda cami ve mescit ziyaretlerine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Rehber, Kaya'nın tur sırasında caminin ne zaman ziyaret edileceğini sorduğunu belirtti.

Székely, yanında yürüdüğü sırada adının yerine “bu” şeklinde hitap edildiğini duyduğunu da öne sürdü.

Mescide gidildiğinde Kaya'nın içeride fotoğraf çektirdiğini ve ardından “devam edelim” dediğini aktaran Székely, bu nedenle ziyaretin fotoğraf çekimi amacı taşıdığını düşündüğünü ifade etti. Bu değerlendirme de rehberin kendi anlatımına dayanıyor.

MARGİT ADASI VE ABDURRAHMAN ABDİ PAŞA'NIN MEZARI

Székely, gezi programının bir başka bölümünde Margit Adası'na gidildiğini anlattı. Rehberin iddiasına göre Kaya, Margit Adası'nı beğenmedi ve burayı “vakit kaybı” olarak nitelendirdi.

Székely, yanlarında bulunan Budapeşte kültür müdürünün bu tavra şaşırdığını öne sürdü.

Buda Kalesi'ne çıkan grubun daha sonra Budapeşte'nin son Osmanlı paşası olarak aktarılan Abdurrahman Abdi Paşa'nın şehit olduğu yerdeki mezarına gitmek istediğini belirten Székely, Kaya'nın burada fotoğraf çektirdiğini yazdı.

BORÓKA SZÉKELY FATMA BETÜL SAYAN KAYA BUDAPEŞTE GEZİSİ HAKKINDA NE ANLATTI?

Boróka Székely, Fatma Betül Sayan Kaya'ya Budapeşte'de eşlik ettiği şehir turunda yaşandığını öne sürdüğü olayları yıllar sonra sosyal medya hesabından anlattı.

Székely'nin anlatımında turun başlangıcındaki gecikmenin yanı sıra özel sorular, New York Cafe'deki masa talebi, cami ve mescit ziyareti, Margit Adası ve Buda Kalesi'ndeki gezi ile Gül Baba Türbesi'ne ulaşım süreci yer aldı.

Rehber, gezi sırasında kendisinin ve beraberindeki kişilerin çeşitli ifadelerle karşılaştığını ve kendilerini rahatsız eden davranışlar yaşandığını iddia etti. Anlatımının sonunda da söz konusu günü oldukça olumsuz bir deneyim olarak nitelendirdi.

GÜL BABA TÜRBESİ'NE ULAŞIM SÜRECİ

Székely'nin anlatımındaki en ayrıntılı bölümlerden biri Gül Baba Türbesi'ne ulaşım süreci oldu.

Rehbere göre grup, Buda Kalesi'nden ayrıldıktan sonra Gül Baba Türbesi'ne yöneldi. Merdivenlerle çıkılan Gül Baba Tepesi'ne gelindiğinde Kaya'nın “Buraya çıkmak zorunda mıyız?” diye sorduğunu aktaran Székely, herkesin bu yolu yürüdüğünün söylenmesi üzerine Kaya'nın yukarıya araçla çıkılması yönünde talepte bulunduğunu öne sürdü.

Székely, Kaya'nın “Ben çıkamam, sağlığım iyi değil” dediğini aktardı. Bunun üzerine programdan çıkarma seçeneğinin sunulduğunu ancak bunun da kabul edilmediğini belirtti.

Rehberin anlatımına göre alternatif bir güzergâh için araçla üst mahalleye çıkılması önerildi ve araç yaklaşık 20 dakika beklendi. Székely, grubu getiren elçilik aracının daha ileri bir noktaya park ettiğini, daha sonra Kaya'nın talebi üzerine geri çağrıldığını söyledi.

Aracın bilmedikleri sokaklardan ilerlerken zorlandığını belirten Székely, yukarı çıkıldığında dahi türbeye ulaşmak için bir miktar yürümek gerektiğini aktardı. Kaya'nın yürümek istemediğini öne süren rehber, türbe bahçesine araçla girilemediğini ve yaklaşık 5 dakika yürümek gerektiğinin söylendiğini belirtti.

"BECERİKSİZLİK" VE "CİDDİYETSİZLİK" SÖZLERİ İDDİASI

Székely, Gül Baba Türbesi'ne ulaşma sürecinde Kaya'nın “beceriksizlik” ve “ciddiyetsizlik” gibi ifadeler kullandığını öne sürdü.

Rehber, Kaya'nın yürümek istemediğini ve alternatif ulaşım imkânı bulunması konusunda ısrar ettiğini iddia etti. Türbeye ulaşımın ardından da gezi sırasında yaşandığını öne sürdüğü diğer olaylarla birlikte bu süreci anlattı.

SZÉKELY'NİN ANLATIMINDAKİ İDDİALAR

Boróka Székely'nin paylaşımında yer alan anlatım, tamamen kendi yaşadığını söylediği olaylara ilişkin beyanlarından oluşuyor.

Dolayısıyla Budapeşte gezisine ilişkin anlatılan olayların, Boróka Székely'nin kendi ifadeleri olduğu ve aktarılan sözlerin kesinleşmiş bir tespit olarak değerlendirilmemeli.