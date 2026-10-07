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Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

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Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi savunmada önemli değişikliklere hazırlanıyor. Milli takım performanslarının ardından Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirmeyi planlayan Buruk'un, Peru karşısında 90 dakika oynayan Davinson Sanchez'i de yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. Abdülkerim'in yedek kalması halinde bu sezon 2. kez bir Süper Lig maçına kulübede başlayacak.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında stoperler Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'i yedek kulübesinde oturtmayı planladığı belirtildi.
  • Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yedek kalması durumunda Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki stoper tandeminin Mario Lemina ve Bitshiabu'dan oluşması bekleniyor.
  • Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de oynanan 6 karşılaşmanın tamamında süre aldı; bu maçların 5'ine ilk 11'de başladı, Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinden oyuna girdi.

Galatasaray'da milli aranın sona ermesinin ardından gözler Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip cuma günü rakibiyle karşılaşırken, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

İKİ STOPER DE YEDEĞE ÇEKİLEBİLİR

Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Davinson Sanchez'i de yedek kulübesinde oturtmayı planladığı belirtildi.

Kolombiya Milli Takımı'nın Peru ile TSİ 02.45'te oynadığı hazırlık karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan Sanchez'in Galatasaray'a yorgun döneceği ifade ediliyor.

ABDÜLKERİM İÇİN RADİKAL KARAR

Abdülkerim Bardakcı ise milli maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Okan Buruk'un milli takımda kötü performans sergileyen deneyimli savunmacıyı Kasımpaşa karşılaşmasında dinlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Buruk'un bu planı hayata geçirmesi halinde Abdülkerim, bu sezon ikinci kez bir Süper Lig karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.

STOPER TANDEMİ TAMAMEN DEĞİŞECEK

Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yedek kalması durumunda Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki stoper tandeminin Mario Lemina ve Bitshiabu'dan oluşması bekleniyor.

6 MAÇIN TAMAMINDA SÜRE ALDI

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de oynanan 6 karşılaşmanın tamamında süre aldı. Deneyimli savunmacı bu maçların 5'ine ilk 11'de başlarken, Başakşehir karşılaşmasında ise yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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