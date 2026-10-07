Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ak Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"İNSANLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTIM"

Rozet takma işleminin ardından kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 yıllık hekimlik mesleğinin ardından millete en iyi hizmetin siyaset olduğu inancıyla yola çıktığını anlattı. Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçirdiği 7 buçuk yıllık görev süresi boyunca hiçbir vatandaşı diğerinden ayırmadan hizmet ettiğini belirten Tugay, "Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu" diye konuştu.

"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

İzmir halkının vatansever ve manevi değerlerine düşkün olduğunu vurgulayan Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışına atıfta bulunarak şunları kaydetti: "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında: 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. 'AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim: Her İzmirli bilir ki cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır."

"İZMİR'İ ADETA YENİDEN İNŞA ETMEK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ"

AK Parti çatısı altına inanarak ve güvenerek geldiğine dikkati çeken Tugay, Yunus Emre'nin dizeleriyle birlik mesajı verdi. Kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için yola çıkanlara refik olmak istediğini dile getiren Tugay, "Yunus Emre misali; ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"

İzmir'in geleceğine yönelik hedeflerini aktaran Tugay, merkezi idare ile yerel yönetim arasındaki koordinasyonun önemine değinerek, "Hiç şüphem yok; yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve iş birliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.