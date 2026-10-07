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Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

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Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Haber Videosunu İzle
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
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ABD'de bir uçak yolculuğu sırasında kendini tatmin eden kadın, ön koltukta oturan çiftin şikayeti üzerine kabin ekibine bildirildi. Uçuş sonrası polisle görüşen kadın, alkol aldığını ve yaşananları hatırlamadığını söylerken, olayla ilgili dosya ve kameralara yansıyan görüntüler FBI'a gönderildi.

  • American Airlines uçağında Baltimore'dan Miami'ye gerçekleştirilen 11 Eylül tarihli uçuşta, 46 yaşındaki Katy Inzer'in kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra kıyafetlerini çıkararak uygunsuz davranışlarda bulunduğu polis kayıtlarına geçti.
  • Uçak Miami Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra polis, Inzer'in gözlerinin kanlı olduğunu ve üzerinde yoğun alkol kokusu bulunduğunu rapor etti; Inzer uçuş öncesi birkaç içki içtiğini ve yaşananları hatırlamadığını söyledi.
  • Yerel polis Inzer hakkında işlem yapmazken dosya FBI'a gönderildi; Inzer gözaltına alınmadı veya hakkında suçlama yöneltilmedi.

ABD'de Baltimore'dan Miami'ye giden American Airlines uçağında yaşandığı belirtilen olay, yolcuların şikayeti üzerine güvenlik güçlerine taşındı. 46 yaşındaki Katy Inzer'in uçuş sırasında kıyafetlerini çıkararak uygunsuz davranışlarda bulundu.

ÖNÜNDE OTURAN YOLCU FARK ETTİ

Olay, 11 Eylül'de Baltimore'dan Miami'ye gerçekleştirilen uçuşta yaşandı. Polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Inzer, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra koltuğunda uygunsuz davranışlarda bulunmaya başladı.

Inzer'in ön sırasında eşiyle birlikte oturan bir yolcu, arka taraftan gelen sesler üzerine dönüp baktığında kadının bacaklarını uçağın camına doğru uzattığını ve kendini tatmin ettiğini gördüğünü söyledi.

Yolcu durumu kabin ekibine bildirdi. Uçuş görevlisinin müdahalesinin ardından Inzer'in kıyafetlerini yeniden giydiği ve uçuşun geri kalanında uyuduğu belirtildi.

POLİS UÇAĞI HAVALİMANINDA KARŞILADI

Uçak Miami Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra polis ekipleri Inzer ile görüştü. Hazırlanan raporda kadının gözlerinin kanlı olduğu ve üzerinde yoğun alkol kokusu bulunduğu kaydedildi.

Inzer'in polise, uçuşunun Baltimore'da yaklaşık iki saat gecikmesi nedeniyle uçağa binmeden önce birkaç içki içtiğini söylediği belirtildi. Kadın ayrıca uçuş sırasında yaşananları hatırlamadığını ifade etti.

DOSYA FBI'A GÖNDERİLDİ

Yerel polis olayın ardından Inzer hakkında işlem yapmazken, dosya FBI'a gönderildi. FBI'ın uçaklarda meydana gelen müstehcen veya uygunsuz cinsel davranışlara ilişkin olaylarda soruşturma yetkisi bulunuyor.

Inzer'in şu ana kadar gözaltına alınmadığı veya hakkında suçlama yöneltilmediği bildirildi. FBI ise devam eden dosyalar hakkında açıklama yapmadığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Gardırop Fuat Abi' den bile beter yanıyor.

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Haber YorumlarıSULTAN OĞAN:

yaa abuk subuk haber yapmayın milletin terbiyesini bozmayın lütfennnnnnnnn

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Haber YorumlarıİSG slh:

Tıklama alalım diye ahlaksız şeyleri sürekli millete gösterip insanların zihnini bulandırıyorsunuz. Rtük bu haber sitelerinede el atmalı

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