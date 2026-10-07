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Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

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Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı Haber Videosunu İzle
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
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A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde Emirhan Topçu'nun yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti. 25 yaşındaki savunmacının mücadeleye dakikalar kala telefonundan okey oynadığı anlar kameraya yansırken, futbolseverler milli futbolcuya tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde yedek kulübesinden dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE OKEY OYNADI

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan Emirhan Topçu'nun, karşılaşma öncesinde yedek kulübesinde telefonundan okey oynadığı anlar kameraya yansıdı.

Kritik mücadeleye dakikalar kala telefonuyla okey oynadığı görülen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun görüntülerine futbolseverlerden tepki geldi. Karşılaşmanın ciddiyeti ve milli forma disiplini üzerinden Emirhan Topçu'yu eleştiren futbolseverler, görüntülere ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emirhan Topçu, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından oyuna alınmadı. Milli futbolcu, İtalya karşılaşmasını süre almadan yedek kulübesinde tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

bu kutsal formayı bi daha buna verirlerse …..

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Bu kafayla daha çok okey oynar

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