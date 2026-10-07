Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Florida eyaletinde 27 yaşındaki Dayana Marcela Roblesorduz, fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındı. 150 dolar kefalet bedeli belirlenen genç kadının gözaltı sırasında çekilen sabıka fotoğrafı internette büyük ilgi görürken, hakkındaki adli sürecin devam ettiği belirtildi.
- 27 yaşındaki Dayana Marcela Roblesorduz, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami-Dade County'de fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındı.
- Roblesorduz'un kefalet bedeli 150 dolar olarak belirlendi.
- Roblesorduz'un gözaltı sırasında çekilen sabıka fotoğrafı internette geniş yankı uyandırdı.
ABD'nin Florida eyaletinde 27 yaşındaki Dayana Marcela Roblesorduz, fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındı. Miami-Dade County'de gözaltına alınan genç kadının işlemler sırasında çekilen sabıka fotoğrafı, kısa sürede internette geniş yankı uyandırdı.
150 DOLAR KEFALET BEDELİ BELİRLENDİ
Roblesorduz hakkında fuhuş suçlamasıyla işlem yapıldığı, kefalet bedelinin ise 150 dolar olarak belirlendiği belirtildi.
Hakkındaki suçlama nedeniyle adli süreç başlatılan 27 yaşındaki kadının gözaltı kaydıyla birlikte sabıka fotoğrafı da yayımlandı.
SABIKA FOTOĞRAFI İLGİ ODAĞI OLDU
Olayın kendisinden çok Roblesorduz'un gözaltı sırasında çekilen fotoğrafı dikkat çekti. Görüntünün internette hızla yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı genç kadının görünümü üzerinden yorumlarda bulundu.
Roblesorduz hakkındaki fuhuş suçlamasına ilişkin yargı süreci devam ederken, gözaltına alınmış olması suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığı sürece Roblesorduz masumiyet karinesinden yararlanıyor.