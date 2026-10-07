TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, teknik direktörlük görevi için gündeme gelen isim belli oldu.

Yakup Çınar'ın aktardığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Turan'a A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü teklif etmeyi planlıyor.

HEM MİLLİ TAKIM'I HEM SHAKHTAR'I ÇALIŞTIRACAK

TFF'nin planındaki en dikkat çekici ayrıntının ise Arda Turan'ın mevcut kulübü Shakhtar Donetsk'teki görevine devam etmesi olduğu belirtildi. Buna göre federasyonun Arda Turan'a, Shakhtar Donetsk'teki görevini bırakmadan A Milli Takım'ı da çalıştırabileceği bir formül üzerinden teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip; Fransa'ya sahasında 1-0, İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybetti. Türkiye bu dört karşılaşmada yalnızca 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü ve sıfır puanda kaldı.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Milli Takım'ın kötü sonuçları Uluslar Ligi ile de sınırlı kalmadı. Ay-yıldızlılar son 7 karşılaşmada 6 kez mağlup olurken, bu süreçteki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Alınan sonuçların ardından eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlanırken, Arda Turan ismi gündeme geldi.

GÖZLER TFF'NİN ATACAĞI ADIMDA

TFF'nin Arda Turan'a hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceği bir teklif yapmayı planladığı iddiasının ardından gözler federasyonun atacağı adıma çevrildi.