Haberler

Manisa'da serbest bırakılan kadın 3 gün sonra yine geldi! Komşusunun yeni çelik kapısını tekmeledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da serbest bırakılan kadın 3 gün sonra yine geldi! Komşusunun yeni çelik kapısını tekmeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde komşusunun çelik kapısına matkap ve sert cisimlerle zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan, ardından mahkemece serbest bırakılan Hurisimal Ç. (69), 3 gün sonra aynı adrese geri döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının yeni takılan çelik kapıya tekme attığı, ardından kapıyı inceleyip "Bak kapıyı değiştirmişler" dediği duyuldu.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, komşusunun çelik kapısına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Hurisimal Ç. (69), 3 gün sonra aynı adrese yeniden gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yeni takılan çelik kapıya tekme atan Hurisimal Ç. kapıyı inceleyerek, "Bak kapıyı değiştirmişler, yaptırmışlar" dedi.

MATKAPLA KAPIYA ZARAR VERİP KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay, 23 Eylül'de Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Hurisimal Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Musa Efe'nin evinin çelik kapısına matkap ve sert cisimlerle zarar verdikten sonra kendisini eve kilitledi. Polisin yürüttüğü çalışmada Hurisimal Ç.'nin kızına ulaşıldı. Kısa sürede adrese gelen kızı, kendisini evine kilitleyen annesini polis nezaretinde ikna etmeyi başardı. Evinden çıkan Hurisimal Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede, kadının komşusunun kapısını daha önce de yumrukladığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hurisimal Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

SERBEST KALDIKTAN 3 GÜN SONRA YENİDEN AYNI ADRESE GİTTİ

Hurisimal Ç., serbest bırakılmasından 3 gün sonra yeniden komşusunun evine gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının yeni takılan çelik kapıya tekme attığı, ardından kapıyı incelediği görüldü. Görüntülerde Hurisimal Ç.'nin, "Bak kapıyı değiştirmişler, yaptırmışlar" dediği duyuldu. Gürültü üzerine kapıyı açan ev sahibi Musa Efe'nin, Hurisimal Ç.'ye "Sen yine mi geldin? Nereden geldin?" diyerek tepki gösterdi.

Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı

Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi

Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnsanlar ev bulamazken o gayrimenkul imparatorluğu kurmuş
Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?