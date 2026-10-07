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Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

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Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti
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Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 185 bin TL'den 370 bin TL'ye, elektronik transferlerde ise 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi. İnternet ve mobil işlemlerde SMS koduyla kimlik doğrulamasının önü açılırken, belirli şartlarda imza örneği alınması gerekmeyecek.

  • Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti yapılmasını gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.
  • Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespiti yapılması gereken parasal sınır 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
  • Müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) ile kimlik doğrulaması yapılabilecek ve bu işlemlerde müşteriden ayrıca imza örneği alınması gerekmeyecek.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarının kimlik tespitine ilişkin yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti yapılmasını gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Buna göre, işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.

Ayrıca işlemin gerçek faydalanıcısının belirlenmesine yönelik gerekli tedbirler de uygulanacak.

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE SINIR 30 BİN TL OLDU

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespiti yapılması gereken parasal sınır da iki katına çıkarıldı. Daha önce 15 bin lira olarak uygulanan sınır, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya yükseltildi.

SMS İLE KİMLİK DOĞRULAMADA YENİ DÖNEM

Düzenlemeyle finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni şartlar da getirildi.

Müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) kullanılarak kimlik doğrulaması yapılabilecek.

İMZA ÖRNEĞİ ALINMASI GEREKMEYECEK

SMS doğrulama koduyla kimlik doğrulamasının yapıldığı işlemlerde müşteriden ayrıca imza örneği alınması gerekmeyecek.

Ancak kullanılacak doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması gerekecek. Yöntemin, işlemi yapan kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması şartı aranacak.

Finansal kuruluşların ayrıca yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik önlemlerini uygulaması gerekecek.

Kaynak: Haberler.com
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