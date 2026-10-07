İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, bu kez futbol sahasındaki başarılarıyla değil, İspanya'daki dev gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme geldi.

Gazeteci Glòria Serra'nın sunduğu "Equipo de Investigación" programında, Simeone ve eşi Carla Pereyra'nın spor dünyası dışındaki yatırımları mercek altına alındı.

MADRİD'DE 180'İ AŞKIN DAİRE VE 7 BİNA

L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre, maaşında indirime gitmeden önce yıllık 20 milyon euronun üzerinde kazanan Simeone, gelirinin önemli bir bölümünü gayrimenkule yönlendirdi. Simeone ve eşinin Madrid'in özellikle Salamanca ve Chamberí gibi öne çıkan bölgelerinde 180'i aşkın daire ve 7 binadan oluşan geniş bir portföye sahip olduğu belirtildi.

Çiftin gayrimenkul geliştirme, yönetim ve alım satım faaliyetlerini birlikte kurdukları Carpersim SL şirketi üzerinden yürüttüğü ifade edildi. Şirketin ticaret siciline sunduğu hesaplara göre varlıklarının değeri yaklaşık 39,7 milyon euroya ulaştı.

DAİRE DEĞİL BİNALARI SATIN ALIYORLAR

Simeone ve Pereyra'nın yatırım stratejisinde tek tek daire almak yerine binaların tamamını satın almak öne çıkıyor.

Çift, 2024 yılında Tres Cantos 1415 adlı ikinci bir şirket daha kurdu. Bu şirket aracılığıyla Madrid'in kuzeyinde yaklaşık bir hektarlık arazi satın alındı. Söz konusu arazide üniversite öğrenci yurtlarının da aralarında bulunduğu yeni projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

YATIRIMLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Simeone'nin geniş gayrimenkul portföyü, İspanya'da konut sıkıntısı, yükselen fiyatlar ve tahliyelerin tartışıldığı bir dönemde kamuoyunun gündemine taşındı.

Programa katılan gazeteci Antonio Maestre, yüksek sermayenin toplu gayrimenkul alımlarındaki avantajına dikkat çekerek, "Paranız olduğunda toplu paketler satın almak çok daha kolay. On tane alıyorsunuz ve size bir teklif yapıyorlar; 200 bin euro değerindeki konutlar 50 bin euroya geliyor. Bu döngü de giderek büyüyor." ifadelerini kullandı.

Maestre ayrıca, "Simeone gibi birinin 180 konut üzerinden iş yapma hakkıyla bir kişinin yaşamak için bir konuta sahip olma hakkının aynı şekilde korunmaması gerektiğini herkes anlayabilir." dedi.